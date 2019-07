Meteo 19 luglio 2019 | Previsioni: nuvole e piogge tra mattina e pomeriggio, sereno in serata

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

Per la giornata di domani 19 luglio 2019 si prevede una giornata estiva coperta dalle nuvole in molte regioni d’Italia, dal Nord al Sud della penisola. Più in “difficoltà” il Nord del Paese e il versante tirrenico, dove saranno frequenti gli annuvolamenti e le precipitazioni, anche sparse o a carattere di rovescio. il punto della situazione con le previsioni meteo proposte da Meteo Week.

Previsioni meteo 19 luglio per il Nord: nuvole e pioggia tra Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto

Le nuvole si addenseranno in maniera compatta sui principali archi montuosi e collinari italiani: Alpi, Prealpi e Appennini. Ci saranno precipitazioni sparse, a carattere temporalesco o di rovescio, in diverse zone di Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto tra la mattina e il pomeriggio di domani. Miglioramenti previsti per la serata, con un rasserenamento generale. le temperature massime non avranno variazioni di rilievo in Valle d’Aosta, Piemonte (zona centro-nord) e rilievi lombardi.

Previsioni meteo 19 luglio per il Centro e la Sardegna: episodi temporaleschi in Sardegna

Rovesci sparsi e temporali occasionali anche nella Sardegna orientale, a ridosso della dorsale appenninica: questo si verificherà tra la mattinata e il pomeriggio di domani. Anche qui la situazione rientrerà in serata. Nelle altre zone del Centro Italia ci saranno annuvolamenti non molto consistenti.

Previsioni meteo 19 luglio per il Sud e la Sicilia: rovesci sull’arco tirrenico

Situazione similare rispetto a quella già vista per nord e Triveneto anche al Sud e in Sicilia, dalla parte dell’arco tirrenico. Ci saranno annuvolamenti e rovesci diurni che si andranno diradando verso la sera. Il resto del Mezzogiorno dovrebbe godere di bel tempo e clima caldo diffuso. Le temperature massime saranno in aumento sulla Basilicata, sul nord della Sicilia e nelle regioni dell’Adriatico centromeridionale. La minima, in generale invariata, vedrà un calo in Salento.

Maria Mento