Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2019: i Gemelli devono sistemare le cose che non vanno, Cancro deve lottare per farsi valere

Giovedì 18 luglio 2019.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In questi giorni le stelle sono più favorevoli per il segno dell’Ariete, che comunque è molto più produttivo e programmato rispetto al passato. Però attenzione ai rapporti con il partner. Qui non metto tanto in discussione la carenza di un amore, quanto il fatto che uno dei due sta vivendo dei problemi e quindi se c’è una discussione che magari non riguarda la coppia ma arriva dall’esterno ed è riguardante il lavoro, la vita di tutti i giorni, qualche conflitto si può vivere. Oppure attenzione se c’è una disputa da tempo. Luglio è un mese che sta facendo emergere qualche distanza e quindi o si può riparare il danno, perché ci si vuole bene di base, oppure in casi estremi si può anche dire basta o rivedere un rapporto;

Toro. Il Toro potrebbe in questo periodo fare scelte per l’autunno sempre molto prudenti. Ho spiegato anche qualche giorno fa che il Toro durante l’adolescenza, insomma fino ai trent’anni, rischia, poi però dopo i 40 e ancora di più dopo i 50 non rischia più, gioca sul sicuro. Quindi anche quando c’è un’evoluzione nell’ambito del lavoro preferisce andar cauto. Entro la fine del mese sarà bene chiarire certi problemi di famiglia;

Gemelli. Per i Gemelli giornate importanti ma non così valide da sanare situazioni rimaste in sospeso, anche perché c’è chi deve riparare un danno, c’è chi deve pagare un debito, c’è chi si è impelagato in un mutuo, ma soprattutto nell’ambito del lavoro c’è da recuperare qualcosa. Se c’è un contenzioso sentimentale aperto sarà meglio parlarne entro domani;

Cancro. Il segno del Cancro deve sempre lottare per farsi valere. Questo nella vita è una sorta di consuetudine, anche perché il segno del Cancro non sceglie strade semplici. Per esempio, in amore è molto più attratto da persone che non dico lo rifiutano ma comunque lo tengono sulle spine piuttosto che da coloro che danno tutto per scontato. Al momento stai valutando situazioni nuove e tentando di recuperare un buon equilibrio con te stesso. Successo nel lavoro o quantomeno più visibilità.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Ricorda che sei protagonista assoluto, quindi puoi spadroneggiare, puoi decidere e in questo devi essere saggio perché se la presunzione supera la razionalità si rischia di sbagliare. A volte ti senti così forte da non voler dare ascolto agli altri, invece penso che in questo periodo il successo arrivi anche dalla conoscenza dei propri limiti e dalle frequentazioni che hai. Luglio e agosto comunque saranno mesi importanti anche per l‘amore;

Vergine. Stelle che regalano conferme, poi il meglio arriverà in autunno però puoi iniziare a organizzare il lavoro, gli incontri. Momento in cui vuoi definire le cose, vuoi rendere razionale, concreto, tutto quello che magari era fatiscente fino a qualche tempo fa. Giovedì e venerdì sono giornate utili per i rapporti con gli altri. Luglio è il mese degli innamorati e tu puoi innamorarti se sei solo;

Bilancia. La Bilancia deve cercare di fare pace con se stessa. Tu sei stato anche bravo, molto tollerante, però è probabile che si siano interrotte delle collaborazioni, che di recente ci siano stati dei problemi. Chi lavora con il partner deve rivedere tutta la partecipazione al progetto. Hai bisogno di assistenza, di complicità, e non sai bene di chi fidarti. Tutto procede un po’ troppo a rallentatore, anche nei sentimenti;

Scorpione. Lo Scorpione in questi giorni può rivelare un briciolo di malessere. Piccoli fastidi stagionali ma anche tensioni che arrivano a livello psicologico. Queste 48 ore fanno saltare un progetto oppure i nervi. Attenzione a non prendertela con le persone che ami di più. Se vedi che ci sono troppe condizioni negative, rimanda un incontro a sabato.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario in questa prima parte dell’anno può avere anche affrontato una chiusura, un blocco, un sentimento di irriconoscenza. Però, anche se c’è stata una chiusura in un certo ruolo, in una certa condizione, poi arriva qualcuno ad aiutarti o comunque pare che tu non debba risentire di problemi dal punto di vista personale. Addirittura, con Giove nel segno, mi spingo a dire che i più fortunati potranno– anche se lavorano meno- avere comunque dei quattrini o ricevere un aiuto. È un ottimo oroscopo, quello di agosto, per i rapporti con gli altri e per l’amore, e siccome ci siamo quasi preparati;

Capricorno. Hai una grande voglia di riemergere partendo da zero. Non hai paura di rimboccarti le maniche. Un Capricorno è sempre pronto a demolire e ricostruire, se necessario. Certo, vorresti utilizzare l’esperienza del passato, ma non tornare su progetti che si sono già rivelati impossibili: quando c’è da cambiare si cambia. In questo momento vorresti cambiare vita, fare altro, ma è possibile? La realtà è che il Capricorno nei pensieri è sempre piuttosto diciamo rivoluzionario e nella realtà lo è assai meno perché si carica di tante responsabilità. Responsabilità che riguardano la famiglia, la casa, l’amore e molto altro;

Acquario. L’Acquario ha attenzione alta nel cielo e allora in questo periodo attenzione a non insistere troppo nel desiderare una cosa. Per esempio, chi è innamorato di un Acquario non deve continuare a insistere nel pretendere delle conferme, ma anche nell’ambito del lavoro pare che qualcosa sia in qualche modo cambiata. O è il tuo atteggiamento nei confronti degli altri o proprio è il tuo lavoro. In questi giorni fai attenzione a non fare spese pensando che poi i soldi arriveranno. Insomma, non esporti troppo alle correnti e cerca di proteggere le proprietà. Da un punto di vista sentimentale agosto potrebbe chiudere le storie inutili, ma anche tu ti sentirai giorno dopo giorno sempre più tosto– da questo punto di vista- e direi anche intollerante;

Pesci. In questa seconda parte della settimana è probabile che tu sia oggetto di qualche critica, che qualcuno metta in discussione il tuo operato ma l’importante è sempre la vittoria finale. Tu sei e sarai al centro dell’attenzione delle stelle, quindi chi ha un lavoro che è legato ai consensi, chi può fare delle cose importanti avrà due mesi d’oro (novembre e dicembre) e anche se sembrano mesi lontani il tempo vola e bisogna iniziare a programmare tutto da adesso. Ovvio che chi ha un progetto legato a internet, al lavoro, magari anche a un’innovazione, anche se adesso non ha tutto chiaro potrà operare al meglio nelle prossime settimane. Tutto sta cambiando, ci vuole molta fermezza. In amore devo dire che sei tu a fare il bello e il cattivo tempo, quindi se vuoi allontanare qualcuno che non ti merita puoi farlo ma se vuoi cercare delle nuove emozioni via libera. Fai solo in modo che il passato non ingombri troppo la tua mente perché spesso dopo una delusione il Pesci si riprende solo dopo tanto, tanto tempo.

