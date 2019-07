Stasera in tv | Cosa c’è in tv stasera 18 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 18 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 18 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio di “Don Matteo 11”. A seguire, il documentario “Cose Nostre-Di madre in figlio”.

Su Rai 2 va in onda lo show “Improvviserai”: una casa, un gruppo di amici, nessun copione ma solo un auricolare e dei suggerimenti che li portano a improvvisare situazioni e personaggi irresistibili. Nello show, Ale e Franz sono affiancati da un cast di comici dirompenti. Un suggeritore VIP darà indicazioni a tutto il cast attraverso un auricolare mettendo in scena uno spettacolo unico e irripetibile. A questo affiatato gruppo si aggiungeranno in ogni puntata tanti ospiti a sorpresa che renderanno le storie ancora più divertenti e inaspettate. In seconda serata, lo show “Vero e più vero”.

Su Rai 3 va in onda il film “The Circle”: Mae è stata assunta a The Circle, l’azienda più ambita in assoluto. Finalmente può sperare di uscire da quell’invisibilità sociale a cui sembrava essere destinata passando da un lavoro precario e sotto pagato all’altro. The Circle è un grande campus dove i dipendenti trascorrono ogni momento della loro giornata tra lavoro, attività ludiche, sportive e cocktail aziendali. The Circle è un grande social network dove tutti condividono tutto. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”, seguito dal film “Viola bacia tutti”.

Su Canale 5 va in onda il film “Un amore all’altezza”: Diane, avvocato da poco single dotata di senso dell’umorismo e grande intelligenza, riceve la chiamata di Alexandre, un affascinante architetto che non ha mai incontrato prima che ha trovato il portatile che lei aveva perso. Tra i due nasce una certa chimica e Diane è piacevolmente colpita dalla gentilezza del suo interlocutore, finendo con l’innamorarsene. Quando si conosceranno, nulla andrà come previsto. In seconda serata, va in onda il film “Magic Mike”.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago P.D” e “Law Order”- Special Victims Unit”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “In Onda”, seguito da “Propaganda Doc”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Spider-man 2”: sono trascorsi un paio di anni da quando Peter Parker, memore delle esperienze passate in cui ha vissuto sulla sua pelle le difficoltà di riuscire a conciliare la vita normale con quella da supereroe, ha preso la decisione di rinunciare a Mary Jane, la ragazza che ama da sempre, per dedicarsi completamente all’essere Spider-Man. Intanto il suo amico Harry Osborne è sempre accecato dalla voglia di vendicare la morte del padre uccidendo l’Uomo Ragno. Nel momento in cui Peter prova ad essere una persona normale , ecco che il suo destino torna a ricordagli che “da un grande potere derivano grandi responsabilità” . Un nuovo nemico , infatti , il Doctor Octopus, minaccia la città, e solo lui può fare qualcosa per fermarlo.

Maria Rita Gagliardi