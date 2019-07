Temptation Island 6, Andrea Filomena: “Il mio amore per Jessica non finirà mai”

Prima intervista esclusiva di Andrea Filomena, dopo il falò di confronto con Jessica Battistello a “Temptation Island”.

Lunedì scorso, durante la quarta puntata di “Tempetation Island”, abbiamo assistito al falò di confronto tra Andrea Filomena e Jessica Battistello, concluso con la separazione dei due e con l’uscita dal villaggio di Jessica con il tentatore Alessandro. Tornato single, Andrea è protagonista della sua prima intervista ufficiale, rilasciata al magazine di “Uomini e Donne”.

Andrea pensa che l’amore per Jessica non finirà mai:

“Penso che l’amore che ho provato per lei, puro e sincero, non possa sicuramente sparire da un giorno all’altro. Sono rimasto provato da questa esperienza ma ad oggi penso che più che una sfortuna questa sia stata la mia fortuna più grande: aver capito quello che ho vissuto, quello che sto vivendo e quello che potrò vivere. Man mano che passano i giorni, la sofferenza sta lasciando spazio alla consapevolezza di ciò che è successo e grazie anche alle persone che mi stanno vicino alla mia famiglia, sto superando questo momento”.

Andrea non si aspettava di lasciare il villaggio da solo, senza Jessica:

“Non mi sarei aspettato minimamente tutto questo, altrimenti non ci sarei stato insieme due anni e mezzo e non saremmo arrivati al punto di parlare di matrimonio. Ho scoperto una persona che io prima non conoscevo. L’episodio che più mi ha dato fastidio è stato il gesto di parlare a una persona che aveva conosciuto da quattro ore della mia intimità e soprattutto della mia famiglia, umiliandomi davanti a tutta Italia. Penso che questa sia stata la mancanza di rispetto più grande. Voglio precisare che chiunque ci fosse stato al posto di Alessandro non sarebbe cambiato nulla. Non ho niente di personale contro di lui, non lo conosco e non posso giudicarlo, parlare con lei faceva parte del suo ruolo”.

Andrea Filomena: “Spero di incontrare una persona con i miei stessi valori”

Tornato single, Andrea spera di aprire presto il suo cuore ad un’altra persona:

“Da qui a un anno nulla cambierà nella mia routine quotidiana, spero solo di incontrare una persona con i miei stessi valori”.

Maria Rita Gagliardi