Temptation Island, Jessica e Alessandro stanno insieme dopo il reality? Parla lui – VIDEO

Jessica e Alessandro hanno lasciato insieme Temptation Island, i due dopo il programma hanno una relazione?

Jessica Battistello e Andrea Filomena hanno partecipato a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore, i due sono però usciti separati dal villaggio.

Durante il suo percorso la Battistello si è legata molto al single Alessandro Zarino, i due hanno lasciato insieme il villaggio. Dopo il reality stanno ancora insieme?

Intervistato da Uomini e Donne Magazine l’ex tentatore ha fatto sapere che non si sente in colpa per la fine della storia d’amore tra Jessica e Andrea, a detta sua sarebbe successo comunque.

Alessandro ha continuato dicendo: “Probabilmente il dialogo che c’è stato tra di noi l’ha aiutata a maturare una decisione che aveva già preso forma dentro di lei.”

E ancora: “Durante quelle settimana ho subito provato una forte attrazione fisica nei suoi confronti. Ma soprattutto ho avvertito una grande sintonia e complicità.”

L’ex tentatore di Temptation Island ha precisato che è presto per parlare di sentimenti. Ha poi concluso dicendo: “Credo che due persone per alimentare un interesse iniziale si debbano vivere nella quotidianità e questo non è ancora successo.”

Con le sue parole Alessandro ha lasciato intendere che i due ad oggi non stanno insieme. Nascerà l’amore tra loro?

Sara Fonte