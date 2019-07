Terrore in volo, atterraggio di emergenza per un ultraleggero

Due ambulanze e vigili del fuoco sono intervenuti in un campo di grano: un ultraleggero con a bordo due persone è precipitato

Paura in volo, poi il pericoloso atterraggio in un campo di grano. E’ accaduto al confine tra i comuni di Alzate Brianza ed Orsenico, nel comasco, dove un uomo di 67 anni a bordo di un ultraleggero, si è reso conto di un grave problema del velivolo. L’aliante aveva serie difficoltà a restare in aria, da qui la decisione dell’uomo, che si trovava a bordo insieme ad una donna di 65 anni, di lanciare un sos per poi tentare di compiere un atterraggio di fortuna.

I due occupanti sono usciti illesi dall’ultraleggero

Poco dopo lo schianto sono giunti in loco i vigili del fuoco oltre a due ambulanze della croce Rossa di Cantù e del Sos di Lurago d’Erba; ma incredibilmente sia l’uomo che la donna non hanno riportato ferite, uscendo dal velivolo illesi. Sono comunque stati trasportati agli ospedali di Erba e Cantù in codice verde.