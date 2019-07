Calciomercato Cagliari, De Rossi libera Nandez? Le parole del procuratore dell’uruguaiano

Un nuovo uruguiano – dopo i fasti di Fabian O’Neill, Francescoli e Dario Silva (giusto per citare tre dei più talentuosi) – potrebbe vestire la casacca del Cagliari.

E’ il centrocampista del Boca Juniors Nahitan Nandez, obiettivo dei sardi dopo la partenza di Barella alla volta dell’Inter.

Grazie all’approdo di Daniele De Rossi in terra argentina, il Cagliari dovrebbe presto avere il via libera per l’acquisto di Nandez (per una cifra intorno ai 20 milioni).

A confermare il possibile trasferimento, l’agente del classe ’95 – Pablo Bentancur – a Sport890: “Abbiamo un accordo preliminare con il Cagliari Calcio per Naithan, tutto fatto con il Boca Juniors per partire in questa sessione di mercato. Sono stati due giorni di negoziati in Spagna con i dirigenti del Boca Juniors. Se invieranno per iscritto ciò su cui ci siamo accordati, l’affare si farà. L’arrivo di De Rossi aiuta i dirigenti a calmare i tifosi“.