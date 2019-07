Calciomercato Juventus, il Manchester United punta Matuidi. E se i bianconeri chiedessero Pogba?

Giunti Rabiot e Ramsey a parametro zero (ma con ingaggi quantomeno faraonici), il centrocampo della Juventus si trova a dover essere sfoltito.

Dalla Francia giunge quindi la voce che il 32enne Blaise Matuidi – giunto due estati or sono per una cifra vicina ai 28 milioni di euro – potrebbe lasciare Torino, anche se la Juve ha sempre dichiarato di non essere intenzionata a fare a meno del campione del mondo.

Sul centrocampista francese ci sarebbe mezza europa (Everton, Paris Saint-Germain, Monaco e Lione sono stati riportati come club interessati al forte gocatore che nel PSG ha già giocato prima di vestire il bianconero) ma secondo il quotidiano francese ‘Le Parisien’, il club più vicino a Matuidi sarebbe il Manchester United: dopo la partenza di Ander Herrera alla volta di Parigi, Ole Gunnar Solskjaer vorrebbe Matuidi come primo rinforzo per il centrocampo.

Altri centrocampisti accostati ai ‘Red Devils’ sono Sean Longstaff del Newcastle (valutato 50 milion di sterline!), Dani Olmo e Idrissa Gueye dell’Everton, ma nel caso di Matuidi si potrebbe anche ipotizzare una clamorosa operazione che veda coinvolto anche Paul Pogba, oggetto del desiderio della Juventus dal momento stesso in cui ha lasciato Torino.