Calciomercato Juventus, la maglia numero nove rimane vacante: a chi sarà destinata?

Attraverso il sito ufficiale, la Juventus ha annunciato i convocati per la tournée che toccherà Singapore, Cina e Corea del Sud, e in questa maniera ha potuto ufficializzare i numeri di maglia di una gran parte della squadra.

Nella tourneé non ci saranno l’infortunato Chiellini, i reduci dell’Europeo under 21 Luca Pellegrini e Moise Kean, il reduce dalla Copa America Dybala (che non è stato minimamente citato nel comunicato dei bianconeri) e i giocatori in fase di recupero Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca e Aaron Ramsey.

Per i nuovi acquisti, sono stati confermati i numeri di maglia ipotizzati: il rientrante Buffon ha preso la 77, De Ligt la 4, Rabiot la 25 e Demiral (che pur potrebbe lasciare Torino, corteggiato com’è dal Milan) la 28.

Ma il grande mistero è attorno alla maglia numero 9: al momento il numero è infatti vacante.

A chi sarà destinata?

A Mauro Icardi, confermato fuori dal progetto Inter anche quest’oggi da Antonio Conte?

A Moise Kean?

O un nome ancora non circolato a prendere il numero che è stato vestito da campioni del calibro di Gianluca Vialli e Zlatan Ibrahimovic?

Juventus Summer Tour 2019, convocati e numeri di maglia

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 De Ligt

5 Pjanic

7 Ronaldo

14 Matuidi

17 Mandzukic

19 Bonucci

20 Cancelo

21 Higuain

23 Emre Can

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

34 Loria

35 Di Pardo

36 Coccolo

37 Beruatto

39 Kastanos

40 Toure

41 Muratore

43 Frederiksen

44 Mavididi

45 Pereira

77 Buffon