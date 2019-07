Carola Rackete ha lasciato l’Italia, ecco cosa farà adesso

La ong tedesca conferma che la capitana della Sea Watch 3 non si trova più in Italia. Prenderà parte a nuove missioni?

Carola Rackete non si trova più in Italia. Lo ha comunicato un portavoce della ong Sea Watch, secondo quanto riportato dall’agenzia tedesca Dpa, sottolineando che la capitana ha lasciato il Paese per tornare in Germania, non fornendo però altri dettagli a riguardo. La partenza sarebbe avvenuta nelle ore immediatamente successive l’interrogatorio in procura ad Agrigento dove la Rackete è indagata con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’arresto di Carola è avvenuto il 29 giugno, poco dopo l’arrivo in porto della Sea Watch 3, forzando il blocco italiano dei porti come previsto dal decreto sicurezza bis. In seguito è stata carcerata rimanendo però indagata per resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Carola Rackete ancora capitana di Sea Watch?

Almeno per il momento Carola Rackete non avrebbe altre missioni in programma e, come dichiarato da Sea Watch, “si riposerà per un po'”; del resto, come aggiunto dalla ong tedesca, al termine di ogni missione vengono cambiati sia comandante che equipaggio. Resta intanto sotto sequestro la Sea Watch 3 e dalla ong sono in attesa di capire quali saranno gli sviluppi: l’imbarcazione rimane al momento a disposizione dell’autorità giudizi