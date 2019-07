Chiara Ferragni si preoccupa dopo la scomparsa dei like su Instagram – VIDEO

Instagram nasconde i like sotto i post pubblicati, Chiara Ferragni sembra essere preoccupata a causa del cambiamento

Come vi abbiamo già anticipato, con il nuovo aggiornamento Instagram nasconde il numero di like ricevuti sotto ogni post pubblicato, Chiara Ferragni sembra essere preoccupata a causa del cambiamento.

La decisione ad oggi non è ancora definitiva, si tratta di un test svolto per invogliare gli utenti che usano l’applicazione a concentrarsi più sui contenuti postati e non più sul numero di like ricevuti.

Poche ore fa la Ferragni ha postato alcuni sondaggi sul suo profilo Instagram. Tramite una Instagram Stories ai suoi tantissimi fan ha chiesto: “Tanti utenti mi stanno dicendo che non riescono a mettere like alle mie foto negli ultimi due giorni, succede anche a voi?”

In un’altra storia ha invece chiesto ai suoi follower se vedono i like sotto le sue foto.

Gli influencer guadagnano anche in base al numero di like che i loro post ricevono. Cosa succederà se il cambiamento sarà definitivo e non più solo un test?!

Sara Fonte