Grecia, forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 ad Atene – VIDEO

Gente in preda alla paura oggi in Grecia, registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 a 22 km a nordovest di Atene

Paura oggi in Grecia, nella regione dell’Attica è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 alle 14:13, ora locale, in Italia erano le 13:13.

Due case sono crollate, ma il portavoce del Governo greco ha fatto sapere che non ci sono stati gravi feriti. In molte zone è andata via la luce, la gente in preda alla paura è scesa in strada.

Nello stesso epicentro, a 22 chilometri a nordovest di Atene, poco dopo è stata registrata un’altra scossa di terremoto, questa volta di magnitudo 4.1.

Sara Fonte

