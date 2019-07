Il settimanale Spy: Francesco Monte ha tradito Giulia Salemi, l’ex tronista smentisce

Secondo il settimanale “Spy”, dietro alla rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi ci sarebbe un tradimento, ma l’ex tronista smentisce.

Francesco Monte e Giulia Salemi, coppia nata al “Grande Fratello Vip” e recentemente scoppiata, continuano ad essere protagonisti di vari rumors che tengono banco sui principali settimanali italiani. Secondo quanto rivelato dal settimanale “Spy” nel suo ultimo numero attualmente in edicola, Francesco, recentemente uscito allo scoperto con la nuova fidanzata Isabella De Candia, avrebbe tradito Giulia. Il tradimento in questione, sarebbe il motivo della separazione. A tal proposito, il settimanale scrive:

“La Salemi sta attraversando un brutto momento. Sappiamo che la sua paura si chiama delusione, dolore e, in base a quello che ci hanno riferito, tradimento. Monte avrebbe iniziato un rapporto con Isa prima di chiudere con la Salemi”.

Francesco Monte: “Non ho mai tradito Giulia”

Quanto raccontato da “Spy”, è stato prontamente smentito da Monte che, attraverso “Uomini e Donne Magazine”, ha dichiarato:

“Io ho smentito tutto! Tutti i flirt che mi sono stati attribuiti in trenta giorni ma soprattutto la voce del tradimento. Vorrei fosse chiaro, non ho mai e poi mai tradito Giulia. Non parlo solo di tradimento fisico. Credo nella lealtà, nella fedeltà e, come ho detto prima, non potrei mai perdonare una cosa che per primo non potrei commettere, per rispetto a quello in cui credo”.

Dove sta la verità?

Maria Rita Gagliardi