Inter-Manchester United, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

L’Inter di Antonio Conte sarà impegnata a Singapore contro il Manchester United nel primo impegno dell’International Champions Cup 2019. L’incontro sarà visibile sui canali tv e streaming di Sportitalia.

Primo impegno stagionale per la squadra nerazzurra nell’International Champions Cup 2019, il torneo internazionale estivo che vede impegnate le principale squadre europee. Nella giornata di sabato 20 luglio al National Stadium di Singapore dalle 13.30 italiane (le 19.30 locali), l’Inter affronterà gli inglesi del Manchester United, nel primo vero test in vista della prossima stagione. Domenica scorsa la truppa nerazzurra ha battuto 2-1 il Lugano (reti di Sensi e Brozovic) nella prima amichevole stagionale in Svizzera.

Contro il Manchester United sarà, ovviamente, un impegno maggiormente probante per i ragazzi allenati da Antonio Conte. Sul fronte mercato è sempre forte l’interesse dell’Inter verso Lukaku, l’attaccante belga di proprietà proprio del Manchester United: Conte lo vorrebbe con lui il prossimo anno, ma ci sono da superare le ingenti richieste economiche del club inglese.

International Champions Cup 2019: Inter-Manchester United, dove vedere la partita in TV?

Inter-Manchester United sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre (chi ha il decoder Sky con digital key incorporata potrà vederla anche sul canale 5060 in HD). L’incontro sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito Sportitalia.com. Sportitalia, oltre ad aver già trasmesso la prima amichevole dell’Inter contro il Lugano, si è aggiudicata anche i diritti dell’International Champions Cup.

Dopo la sfida al Manchester United, l’Inter giocherà contro la storica rivale della Juventus: il match si giocherà mercoledì 24 luglio dalle 13.30 orario italiano all’Olympic Sports Center di Nanchino.