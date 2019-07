Lady Gaga e Bradley Cooper convivono a New York? Il gossip – VIDEO

Bradley Cooper e Lady Gaga stanno davvero insieme? I due hanno iniziato da poco a convivere?

Per molto tempo si è parlato di una presunta relazione nata tra Lady Gaga e Bradley Cooper, dopo la recente fine della storia d’amore dell’attore con Irina Shayk i due stanno davvero insieme?

Entrambi hanno sempre smentito il pettegolezzo, probabilmente vogliono mantenere il più sterro riserbo dal momento che Cooper è tornato single da troppo poco.

Intanto, il settimanale In Touch fa sapere che Cooper e Lady Gaga non solo stanno insieme ma che addirittura convivono a New York. Al momento nessuno dei due ha confermato la novità. Sarà vero? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte