Meteo 20 luglio 2019 | Previsioni: caldo ma non troppo. In arrivo un sabato “mite”

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

La giornata di sabato 20 luglio 2019, dal punto di vista metereologico, si presenta come una giornata che dovrebbe essere calda ma non troppo. Piacevole, insomma, soprattutto nelle zone del Centro e del Sud Italia, mentre le nuvole continueranno ad attanagliare quasi tutte le regioni del Nord. Questo prima che verso la fine di luglio torni il caldo afoso che da qualche settimana si è abbattuto sulla penisola italiana. Vediamo, nel dettaglio, come sarà il clima delle prossime 24 ore in base alle informazioni fornite dal sito dell’Areonautica Militare.

Previsioni meteo 20 luglio per il Nord: ancora piogge su Alpi e Prealpi

Per la giornata di domani si segnalano, come ieri, precipitazioni sparse a carattere di rovescio o di temporale soprattutto tra mattina e tardo pomeriggio, con addensamenti cumuliformi su rilievi alpini e Prealpi. Il resto della regione settentrionale dell’Italia dovrebbe vivere un sabato scarsamente nuvoloso o sereno.

Previsioni meteo 20 luglio per il Centro e la Sardegna: possibilità di pioggia in Lazio e Abruzzo

Il Lazio meridionale e le aree interne dell’Abruzzo saranno caratterizzati anch’essi da addensamenti nuvolosi locali, che potranno portare a rovesci occasionali nelle ore centrali della giornata di sabato. Le altre regioni dell’Italia centrale vedranno la persistenza di un cielo sereno, con leggerissimi annuvolamenti su Toscana, Marche e Umbria (soprattutto nelle aree settentrionali di queste regioni).

Previsioni meteo 20 luglio per il Sud e la Sicilia: nuvole sulle coste e nel centro della Sicilia

Le previsioni meteo di domani ci restituiscono un quadro più mite al Sud, con cielo sereno e condizioni più stabili rispetto al Nord e al Centro Italia. Possibilità di addensamenti nuvolosi nel centro della Sicilia e nella zone tirreniche della terraferma, a ridosso della costa.

Temperature, venti e mari

I venti, per la giornata di domani, saranno per lo più deboli e tendenti a tramutarsi in brezza sulle cose e nelle ore centrali della giornata. I mari saranno poco mossi ma va segnalato che il mare del Canale di Sardegna potrebbe essere poco mosso o mosso. Le temperature minime, in generale, saranno in aumento in tutte le regioni del nord: Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige. Aumento anche in Marche, Abruzzo, Lazio, Campania e Sardegna centro-occidentale. Le massime cresceranno in tutta la penisola, con picchi più elevati sulla Pianura Padana.

Maria Mento