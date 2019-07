Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2019: agosto buono in amore per l’Ariete, la Bilancia vive conflitti non voluti

Venerdì 19 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato. Per motivi tecnici, l’oroscopo tornerà venerdì prossimo. Eccezionalmente, il nostro spazio sull’oroscopo vi dà appuntamento non a domani ma a lunedì. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questo fine settimana invita a fare progetti per la prossima settimana, poi da lunedì avremo anche una bella Luna a fianco, quindi in qualche modo questa settimana che forse è iniziata con qualche intoppo, con qualche ritardo, si fa perdonare. Restano sempre piccole afflizioni d’amore. Io credo che più che problemi di disaccordo ci sia un problema di incomunicabilità che non è detto dipenda sempre dalla mancanza d’amore: a volte potrebbe esserci un problema di tempi. Chi lavora troppo, chi ha troppi pensieri, non si dedica molto all’amore. Certo che luglio non è un mese buono come lo sarà agosto, e quindi chi vuole rinnovare un accordo, trovare un amore, dovrà puntare più che altro sul mese che sta arrivare;

Toro. Cura molto l’alimentazione e cerca di non stancarti perché queste sono giornate in cui potresti anche vivere qualche conflitto. I rapporti con gli altri hanno sempre bisogno di una certa cautela. Perché? Perché in questo periodo sei in una fase di grande rivoluzione nella tua vita. I giovani Toro non hanno problemi a cambiare, anche perché si sa a 20 anni si rischia un po’ di più, ma quelli che hanno 50 anni hanno paura addirittura anche nel rimettersi in gioco. Pure se sono convinti di saper fare bene un lavoro, in questo periodo pensano che forse non è il caso di rischiare. Quelli che non sono più contenti di un amore stanno per dire qualcosa di scomodo;

Gemelli. Non è facile digerire la tensione nata negli ultimi tempi e qui bisogna distinguere quelli che hanno un buon lavoro, vanno avanti bene, ma che comunque vogliono proporsi nuove opportunità, e chi invece ha dei seri problemi legali o magari improvvisamente ha dovuto chiudere una situazione. Questo è un venerdì interessante ma se devi chiarire qualcosa in amore sarà bene parlare stasera e non sabato;

Cancro. Entro la fine di questo anno tu cambierai un incarico. Comunque adesso i lavori che hai potrebbero essere part-time oppure sei in attesa di una novità che ci sarà in autunno. Solo pochi, con Saturno opposto, hanno pensato di non voler fare più un certo tipo di attività. Il problema è che bisogna scegliere dove andare cosa fare, e soprattutto- lo sottolineo- con chi stare perché il vero problema dei Cancro, adesso, sono proprio le associazioni. Potrebbe esserci un problema in famiglia, se lavori con la famiglia, o addirittura con un collaboratore. Prudenza.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone in questi giorni vive un momento di lieve tensione che sarà presto superata perché agosto inizia a colorare la tua vita. Avremo tanti pianeti nel tuo segno nelle prime giornate di agosto. Questo non risolve tutti i problemi della vita ma ti fa capire che sei tu a decidere per te e parzialmente anche per gli altri. Giudica tutto quello che devi fare con grande intelligenza, con grande- direi- rigore, senza lasciarti andare a sentimenti di presunzione eccessiva. I nuovi amori riflettono la tua grande capacità di innovazione;

Vergine. Se hai qualcosa da dire, se hai qualcosa da fare o da costruire iniziato il periodo migliore. Addirittura c’è chi ha già anticipato i tempi, pensando di firmare un accordo di lavoro, mettendo una relazione in chiaro. Per esempio, chi ha chiuso una storia potrebbe innamorarsi. Addirittura c’è chi si sposa, convive. Chi non ha tutto ciò forse gioca un po’ troppo in difesa e bisogna che si esponga. Solo stasera ci sarà un piccolo calo a livello fisico;

Bilancia. Per la Bilancia questa di venerdì è una giornata che può portare qualche piccolo conflitto. Diciamocelo chiaramente: questo luglio non è che funzioni tanto bene. Non funziona nel rapporto con gli altri, non funziona nel rapporto con te stesso. A volte dici delle cose e poi ti penti di averle dette e poi non è del tutto colpa tua perché se devi amministrare cambiamenti o situazioni di lavoro che non hai deciso tu, o tensioni che non hai mai desiderato affrontare, è inevitabile che tu sia un po’ in crisi. Comunque il fine settimana sarà in crescita. L’amore ha bisogno di protezione;

Scorpione. Per lo Scorpione giornata un po’ sottotono. Bisogna superare una piccola crisi personale. Qui ci sono Scorpione e Scorpione, naturalmente. Quelli che sono magari più cauti, con un ascendente Bilancia, Pesci, possono socchiudere la porta e andarsene. Altri, invece, la sbattono, dicono “Basta, con te non ci sto più. Con voi non ci sto più”. È un momento in cui hai bisogno di relax. Non è detto che tutto quello che stai facendo adesso, anche in termini di chiusura, durerà a lungo perché poi- nella seconda parte di agosto- ci saranno dei ripensamenti, ma insomma che tu sia un po’ duro in questo momento e intollerante è sotto gli occhi di tutti.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario stelle importanti. Addirittura mi viene da pensare che anche se si chiude una collaborazione, una situazione, meno male! Ci sarà più tempo per dedicarsi ad altro. Il tempo è prezioso. Il tempo libero è quasi più prezioso di tutto il resto. Vivere per lavorare non è bello, e lo sa soprattutto il Sagittario visto che è un creativo. Sono fortunati, e anche contenti, i Sagittario che possono unire creatività e lavoro, ovvero che fanno le cose che amano. Chiudere un certo tipo di rapporto professionale, iniziare una nuova stagione della vita, è possibile. Amore in grande recupero, soprattutto in vista di agosto;

Capricorno. Progetti importanti, si riparte da zero. Chi ha vissuto una crisi ora deve capire se è possibile recuperare un rapporto oppure no. Da questo punto di vista il Capricorno non ha bisogno di consigli. I Capricorno troppo feriti in amore a volte pensano che si sta tanto bene da soli che quasi quasi non conviene rimettersi in gioco. Però chi ha già una bella storia deve in qualche modo potenziarla, e comunque estate e autunno saranno interessanti per chi cerca l’amore;

Acquario. L’Acquario è elettrico, è agitato. In questi giorni può anche scrivere delle mail piuttosto pesanti o magari pensare che sia necessario cambiare rotta. A volte ti senti molto soddisfatto, in altri momenti estremamente dubbioso. Così l’Acquario rischia anche di spendere soldi inutilmente, per colmare qualche lacuna, qualche insofferenza. Meglio cercare un po’ di tranquillità e anche vivere all’esterno è importante, cioè frequentare ambienti nuovi e soprattutto avere un migliore contatto con la natura. Ci vuole pazienza anche in amore e in famiglia;

Pesci. Molti pensano che tu sia una persona timida, riservata, e che non prende decisioni. Non è così: sei governato da Nettuno. Certo, ogni tanto preferisci i sogni alla realtà e proprio un brusco risveglio c’è stato agli inizi dell’anno, quando in amore non tutto è andato come avresti voluto. Si può ripartire? Assolutamente sì. Già luglio è un mese di buone partenze, di riconferme. L‘amore è importante. Se agli inizi dell’anno c’è stata una crisi, come dicevo prima, perché non recuperare? Per il lavoro accordi utili ma bisogna sollevarsi da problemi di tipo legale o burocratico.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento