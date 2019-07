Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 19 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 19 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 19 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Paolo Borsellino-I 57 giorni”: i 57 giorni tra la strage di Capaci che uccise Giovanni Falcone e l’attentato a Paolo Borsellino in via D’Amelio, raccontati dal punto di vista di quest’ultimo. Dal 23 maggio 1992, giorno in cui Falcone è stato assassinato, Borsellino corre contro il tempo alla ricerca della verità, consapevole però che il suo destino è legato a quello dell’amico. In seconda serata, “Speciale Tg1- Anniversario della strage di Via D’Amelio”.

Su Rai 2 va in onda il film “Il passato bussa alla porta”: Robyn, mamma single con una figlia adottiva, va a vivere in una vecchia villa di montagna dove, anni prima, era morta una bambina. La madre Iris, psicolabile, di lì a poco viene dimessa dalla clinica dove era ricoverata. A seguire, il film “Non toccate la mia casa”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata de “La Grande Storia”, seguita dal meglio de “La tv delle ragazze”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Solo due ore”: a fine turno, il detective Jack Mosley viene incaricato di accompagnare Eddie Bunker, un piccolo criminale, al tribunale che si trova a 16 isolati di distanza. Sembrerebbe un lavoro di routine, ma la situazione si complica quando un furgone nero inizia a seguirli e Eddie rischia di fare una brutta fine: l’ispettore dovrà proteggere il testimone da un killer e scoprirà che la posta in gioco e’ fin troppo alta. Subito dopo, una nuova puntata di “DonnAvventura-Summer Beach”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata de “La sai l’ultima?”. seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 vanno in onda le serie tv “Chicago Med” e “The Brave”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita da una nuova puntata di “In Onda”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo l’ultima puntata de “La notte dei record”.

