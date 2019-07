Terremoto colpisce la Grecia: scossa da oltre 5 di magnitudo, grande paura ad Atene e dintorni

Un forte terremoto ha colpito la Grecia, intorno alle 14 di questo pomeriggio (le 13 in Italia).

Secondo quanto segnalato dal sito dell’INGV, la scossa ha avuto epicentro vicino ad Atene (ad Eleusi, ad una ventina di km) ed ha avuto una magnitudo di oltre 5.

Questo il comunicato tratto dal sito dell’Istituto:

Un terremoto di magnitudo mb 5.1 è avvenuto nella zona: Greece, il

19-07-2019 11:13:17 (UTC) 17 minuti, 37 secondi fa

19-07-2019 13:13:17 (UTC +02:00) ora italiana

19-07-2019 14:13:17 (UTC +03:00) orario locale nella zona del terremoto (Europe/Athens)

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.11, 23.54 ad una profondità di 20 km.

Questo il punto esatto della scossa:

Secondo quanto segnalato da news247.gr ci sono attualmente problemi con le comunicazioni telefoniche e secondo alcune informazioni c’è stata un’interruzione di corrente in diverse aree.

Fonti dirette (che abbiamo contattato senza problemi di sorta, fortunatamente) riportano momenti di grande paura, con la gente che ha immediatamente evacuato posti di lavoro ed abitazioni.

Intanto su Twitter impazzano i tweet sul tema, con qualcuno che posta immagini di incendi in zona Pireo dopo la forte scossa

Altri utenti mostrano foto di assembramenti di gente, in strada, al centro di Atene

That earthquake just scared the living shit out of me #σεισμος

