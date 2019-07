Calciomercato Inter, Icardi rifiuta l’Arsenal. Salta l’ipotesi scambio con Aubameyang

Mauro Icardi avrebbe rifiutato il trasferimento all’Arsenal, secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’.

In piena emergenza attaccanti (ma ancora all’inizio di un lungo calciomercato), l’Inter aveva proposto l’attaccante argentino per uno scambio secco con l’attaccante dei ‘Gunners’ Pierre-Emerick Aubameyang, obiettivo di mercato di lungo corso del Milan (dove l’ex Borussia Dortmund è cresciuto).

Sarebbe quindi giunto il secco rifiuto da parte di Icardi, ormai definitivamente ai margini del club di cui è stato capitano, intenzionato a non lasciare l’Italia: restano in piedi per lui le ipotesi Napoli e Juventus (dove ancora la maglia numero nove non è stata assegnata).