Calciomercato Juventus, Higuain vicino all’addio? L’indizio degli store

Sono passati sei anni dalle presentazioni in pompa magna dopo essere stati presi dalla rivale numero uno.

Adesso Gonzalo Higuain è sempre più vicino a lasciare la Juventus, squadra cui è giunto dopo aver conquistato il titolo da capocannoniere con la casacca del Napoli l’anno precedente.

E a testimoniare questo sempre più probabile addio definitivo al bianconero dopo la stagione in prestito al Milan e al Chelsea la scelta della Juventus di escludere la sua maglia dallo store ufficiale del club.

Come segnalato da calciomercato.com, andando a selezionare l’opzione per personalizzare la maglia all’interno dello store dei bianconeri, non è possibile trovare la maglia di Higuain che, per quest’anno, avrebbe indossato / dovrebbe indossare la maglia numero 21 (come annunciato ieri dal club campione d’Italia nel comunicato delle convocazioni per il tour asiatico).

Inoltre, secondo il Corriere di Torino, la Juve ha sospeso la vendita della casacca del centravanti argentino nei negozi ufficiali in giro per l’Italia.

Con questa esclusione, la società lancia un messaggio inequibocabile ad Higuain che – dal canto suo – ha sempre dichiarato di voler rimanere a Torino, dopo la stagione non esattamente positiva che lo ha visto giocare tra Milano e Londra.