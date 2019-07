Caso Bibbiano, il tweet di Salvini: “Certa sinistra fa business perfino sui bambini!!!”

E’ uno degli argomenti caldi dell’ultimo periodo, l’inchiesta di Bibbiano, legato ad un sistema di affidi illeciti basati su relazioni false per togliere i bambini ai genitori e collocarli in affido retribuito a persone vicine.

Un’inchiesta su cui ha fatto un ottimo punto della situazione Fanpage: un recap che vi linkiamo, in attesa di produrne uno nostro.

E intanto, mentre non sono stati confermati gli arresti domiciliari allo psicoterapeuta Claudio Foti, direttore scientifico della onlus torinese Hansel e Gretel, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha deciso di dedicare un Tweet sul tema (stranamente poco trattato sin qui), con annessa la videotestimonianza di un genitore cui avrebbero sottratto una figlia:

Ascoltate la testimonianza di questo papà che 8 anni fa si è visto strappare sua figlia, senza motivo.

Sarò presto a Bibbiano, questi crimini non possono e non devono rimanere impuniti.

Che schifo una certa sinistra che fa business sugli immigrati e perfino sui bambini!!! pic.twitter.com/i2rAt4uJZj — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 20 luglio 2019

Matteo Salvini ci va giù pesante, accusando “certa sinistra” di fare business sui bambini.

In questa maniera, riesce a muovere un’accusa che porta acqua al suo mulino pur senza fare nomi – evitando quindi rischi querele (come quella ricevuta da Di Maio qualche giorno or sono per aver parlato di PD come “partito di Bibbiano”).