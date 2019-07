Dolce incidente in autostrada: si ribalta camion di gelati, danni per 250 mila euro

L’autostrada a67 ad Assia (Germania) è stata teatro di un incidente. Un camion si è ribaltato perdendo tutti i gelati contenuti al suo interno. Questo dolce incidente in autostrada ha costretto le autorità a chiudere lo svincolo al traffico.

La dinamica dei fatti: il dolce incidente in autostrada fa perdere coppette gelati al camionista

Stando alle prime ricostruzioni il conducente del furgone non si è accorto del camion fermo in sosta sul ciglio della strada. Per cui a causa della disattenzione ha tamponato il veicolo fermo. L’accaduto gli è costata la perdita delle coppette gelato.

Ambedue gli autisti sono rimasti indenni, ma quello che pesa maggiormente è il danno subìto, per un valore di circa 250mila euro.

Episodi così “dolci” già avvenuti in Germania

Episodi tanto bizzarri come il dolce incidente in autostrada già sono avvenuti in passato in Germania. Nel 2018 infatti, verso il mese di dicembre, un silos contenere cioccolata si era forato finendo con l’invasione in strada di tonnellate di cioccolata.

Anche in quel frangente la strada era stata chiusa al traffico per ben tre ore. In tal caso inoltre la cioccolata si era persino rassodata sul manto stradale, costringendo 23 operai muniti di pale e bruciatore ad usare anche acqua calda per ripulire la strada.