Fiorentina-Arsenal, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Secondo match nella International Champions Cup 2019 per la Fiorentina, impegnata in una sfida estremamente affascinante contro l’Arsenal.

Entrambe le compagini hanno vinto la gara di esordio nella competizione amichevole estiva itinerante: i viola hanno superato il Chivas Guadalajara grazie alle reti dei figli d’arte Giovanni Simeone e Riccardo Sottil, i Gunners hanno superato il Bayern Monaco in una gara ben più provante.

Quest’oggi l’interessante match fra l’undici di Montella e la compagine finalista della scorsa Europa League: le due squadre scenderanno in campo al Bank of America Stadium di Charlotte alle 18 (le 24 in Italia).

International Champions Cup 2019: Fiorentina-Arsenal, dove vedere la partita in TV?

Come tute le gare dell’ICC 2019, Fiorentina-Arsenal sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Sportitalia sul canale 60 del digitale terrestre (chi ha il decoder Sky con digital key incorporata potrà vederla anche sul canale 5060 in HD). L’incontro sarà visibile in diretta anche in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

Per chi volesse vedere Fiorentina-Arsenal, l’appuntamento è quindi a mezzanotte su Sportitalia.