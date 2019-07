Grande Fratello Vip 2019, Adriana Volpe nel cast?

Adriana Volpe potrebbe essere nel cast del “Grande Fratello Vip 2019”.

Adriana Volpe potrebbe essere uno dei concorrenti del “Grande Fratello Vip 2019” che andrà in onda durante la prossima stagione televisiva, condotto da Alfonso Signorini. A rivelarlo è il settimanale “Vero”, secondo il quale la storica conduttrice di Raidue sarebbe in trattative con Mediaset. Di una possibile presenza di Adriana nella Casa più spiata d’Italia si è già parlato in passato, ma il rumor non si è mai concretizzato. Adesso che la Volpe è stata esclusa dai palinsesti Rai, dato che il suo programma “Mezzogiorno in famiglia” in onda su Raidue è stato cancellato (la chiusura non è stata priva di polemiche da parte di Adriana, come vi abbiamo raccontato attraverso questo post), potrebbe davvero essere una coinquilina della Casa di Cinecittà.

Gli altri probabili concorrenti del “Grande Fratello Vip 2019”

Insieme ad Adriana, potrebbero varcare la famosa porta rossa anche: la modella Fernanda Lessa, la soubrette Claudia Galanti, la ballerina Matilde Brandi e il cantante Scialpi, Ilona Staller, Loredana Lecciso e l’ex tronista di “Uomini e Donne” Lorenzo Ricciardi.

Attendiamo l’inizio della prossima stagione televisiva per sapere, ufficialmente, chi saranno i concorrenti del “Grande Fratello Vip 2019”.

