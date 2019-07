Spaventoso schianto auto-moto in autostrada: il centauro è morto

Terribile incidente stradale sull’A30: un’auto e una moto sono entrate in collisione. Non ce l’ha fatta il giovane centauro

Ancora sangue sulle strade italiane: un uomo è morto in seguito ad un terribile incidente avvenuto in autostrada. Uno spaventoso schianto tra un’auto ed una moto avvenuto sull’A30, la Caserta-Salerno, nel tratto compreso tra i comuni di Nocera Pagani e Sarno; stando ad una prima ricostruzione i due mezzi, in viaggio in direzione Caserta, sarebbero entrati in collisione all’altezza del chilometro 37 e ad avere la peggio sarebbe stato il centauro, rimasto a terra privo di sensi e deceduto poco dopo.

I soccorsi dopo l’incidente

Sul posto sono intervenute, in una manciata di minuti, le ambulanze con a bordo i soccorritori sanitari, oltre ad alcune pattuglie della Polizia Stradale e ai mezzi con il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia; per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso in loco. Gli agenti hanno chiuso al traffico una corsia e inevitabilmente si sono registrati disagi con circa due chilometri di coda. Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità; per tale ragione hanno effettuato una serie di accurati rilievi sul tratto autostradale interessato dall’incidente e sui due veicoli incidentati. (foto di repertorio)