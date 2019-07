Juventus-Tottenham, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Esordio nell’International Champions Cup 2019 contro il Tottenham per la nuova Juventus di Maurizio Sarri. L’incontro si giocherà domani alle 13.30 italiane a Singapore e sarà visibile sui canali di Sportitalia.

Inizia domani la stagione 2019/2020 dei campioni d’Italia della Juventus. In un incontro amichevole valevole per l’International Champions Cup 2019, i bianconeri sfideranno i vice campioni d’Europa del Tottenham presso il ‘National Stadium’ di Singapore. Domani 21 luglio a partire dalle ore 13.30, con pre-partita dalle 12.30, Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) trasmetterà in diretta questo primo impegno stagionale dei bianconeri.

Nell’impegno di domani potranno subito vedersi all’opera i nuovi acquisti juventini: Rabiot dovrebbe partire dal primo minuto, mentre l’ultimo arrivato, De Ligt, dovrebbe entrare in campo nel secondo tempo. Ramsey non ha seguito la squadra in questa tournée asiatica, al pari degli altri infortunati Chiellini e Douglas Costa. La partita di domani sarà l’esordio sulla panchina bianconera del neo tecnico Maurizio Sarri.

Dove vedere Juventus-Tottenham in TV e in streaming?

Sarà possibile seguire la prima partita stagionale della Juventus contro il Tottenham in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). L’emittente ha acquisito i diritti dell’International Champions Cup 2019 e trasmetterà quindi anche le prossime amichevoli di lusso della squadra di Maurizio Sarri contro l’Inter (mercoledì 24 luglio) e l’Atletico Madrid (sabato 10 agosto). La partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com).

Per i possessori di una smart TV dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a “SI Smart”, la nuova offerta di quattro canali gratuiti di Sportitalia, e vedere la partita in HD.