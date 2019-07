Meteo 21 luglio 2019 | Previsioni: arriva l’anticiclone africano. Torna il caldo rovente

Che tempo farà domani in Italia? Le previsioni meteo, nel dettaglio, giorno per giorno

La giornata di domenica 21 luglio 2019, dal punto di vista metereologico, si prepara ad accogliere un campo anticiclonico proveniente dall’Africa, con temperature calde- quasi africane- e cielo non coperto da nuvole quasi in tutte le regioni. L’anticiclone permetterà di avere un tempo stabile e afoso fino al prossimo venerdì 26 luglio, con la totale assenza di perturbazioni. Nel fine settimana una perturbazione proveniente dal Nord Europa porterà una nuova instabilità. Vediamo, nel dettaglio, come sarà il clima delle prossime 24 ore grazie alle previsioni de Il Meteo.it.

Previsioni meteo 21 luglio per il Nord: rischio di pioggia in Trentino-Alto Adige

Dopo due giorni di annuvolamenti e rovesci sull’arco alpino e prealpino, il sole tornerà a splendere sulle regioni del Nord. Cielo un po’ nuvoloso soltanto nel nord-est, in particolar modo in Trentino-Alto Adige: qui ci potrebbero essere dei temporali nel pomeriggio.

Previsioni meteo 21 luglio per il Centro e la Sardegna: l’anticiclone protegge il bel tempo

Giornata con cielo sereno e limpido per le regioni del Centro, che godranno della protezione dell’anticiclone africano che arriva direttamente dal Deserto del Sahara. Le temperature, in costante aumento, arriveranno a sfiorare i 40° in Sardegna, nei giorni successivi.

Previsioni meteo 21 luglio per il Sud e la Sicilia: annuvolamenti rari e irregolari

Bel tempo anche al Sud, dove al massimo si potranno evidenziare essere degli annuvolamenti leggeri e irregolari.

Temperature, venti e mari

Temperature minime comprese, nella notte, tra 13° e 22°. Temperature massime che sfioreranno i 35° gradi sia al Nord sia al Sud. Un po’ meno basso il valore al Centro, con la colonnina di mercurio che si fermerà sui 34°. I venti soffieranno da direzioni variabili, ma saranno comunque deboli.

Maria Mento