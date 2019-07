Ritrovamento impressionante su una spiaggia, 66 balene morte

Ben 66 esemplari di balena pilota sono state trovate spiaggiate e senza vita: l’allarme è stato lanciato da alcuni turisti americani

Sono immagini drammatiche e che fanno male quelle che arrivano da una spiaggia europea. Qui ben sessanta balene pilota sono state trovate spiaggiate da alcuni turisti americani che si trovavano a bordo di un elicottero quando si sono resi conto del dramma sotto di loro. L’episodio è avvenuto nella penisola islandese di Snaefellsnes: “Stavamo volando verso nord – hanno raccontato i turisti alla Bbc – quando abbiamo sorvolato la spiaggia le abbiamo viste. Abbiamo fatto più giri sopra quella zona per capire se si trattasse di balene, foche o delfini. Alla fine siamo atterrati e abbiamo contato circa 60 esemplari, ma crediamo ce ne fossero di più perché c’erano altre pinne che spuntavano dalla sabbia”. Tutte le balene trovate appartengono alla stessa specie: si tratta di balene pilota, parte della famiglia dei delfini e che sono solite vivere in branco.

Balene spiaggiate, l’opinione degli esperti

Edda Elisabet Magnusdottir, biologa marina, ritiene che il gruppo potrebbe aver seguito, per tale ragione, i primi cetacei che si sono spiaggiati e in questo modo tutti i 66 esemplari sono morti sulla spiaggia. Le prime balene potrebbero essere finite a riva a causa delle intense correnti dell’area che rendono molto difficoltoso ritornare in mare aperto. Sulla vicenda è intervenuto anche un esperto dell’Istituto islandese di storia naturale, Robert Arnar Stefansson, il quale ha spiegato che non è un caso raro che le balene pilota vadano ad arenarsi, in questo periodo dell’anno, sulle spiagge. Ma che trovarne così tante tutte insieme è sicuramente inconsueto.