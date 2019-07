Stasera in TV | Cosa c’è in tv stasera 20 luglio 2019

La programmazione,in prima e seconda serata, di sabato 20 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 20 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una puntata speciale di “Ulisse”: uno speciale di Piero e Alberto Angela per celebrare i 50 anni del primo uomo sulla luna. A seguire, il documentario “Stregati dalla luna”.

Su Rai 2 va in onda il film “La doppia vita di mio marito”: Sabrina sospetta che suo marito Fletcher la tradisca durante i suoi numerosi viaggi di lavoro. Indagando, scopre che a Parigi lui ha un’altra famiglia e che con il suocero si occupa di diversi affari illegali. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “Bull”.

Su Rai 3 va in onda il film “Adidads VS Puma”: i fratelli Dassler, ricchi produttori di scarpe, sono ai ferri corti. Dopo la Seconda guerra mondiale, divisi, danno vita a due grandi realtà produttive. Riusciranno a ritrovarsi? Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata della soap opera “Una Vita”, seguita dal film “Il Laureato”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 7”. In seconda serata, “Speciale Tg5-Quando canzone fa rima con emozione”.

Su Italia 1 va in onda il film “Jurassic Park 3”: un avventuriero e sua moglie convincono il paleontologo Alan Grant, alla ricerca di fondi per studiare il grado di intelligenza dei velociraptor, e altri 4 compagni di viaggio a fare un tour a bordo di un aereo a Isla Sorna. L’isola, tempo addietro sede del famoso parco preistorico, si è trasformata in un ambiente perfetto per la crescita e lo sviluppo dei dinosauri. Quando i sette, vittime di un incidente, rimangono bloccati sull’isola, il dottor Grant capisce le vere intenzioni dell’avventuriero e di sua moglie. A seguire, il film “Prey-La caccia è aperta”.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio di “Little Murders”, seguito da “In Onda”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Oscar Pistorius: campione omicida”: la drammatica biografia dell’atleta sudafricano, dai suoi successi alle paralimpiadi alla condanna per l’omicidio della modella Reeva Steenkamp.

Maria Rita Gagliardi