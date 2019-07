Calciomercato Milan, il ds dell’Empoli su Bennacer ai rossoneri: “Sarà il tuo nuovo Gattuso”

Campione d’Africa con l’Algeria, il classe ’97 Ismael Bennacer potrebbe essere il nuovo rinforzo per il centrocampo del Milan di Giampaolo.

Già accostato da tempo ai rossoneri, Bennacer sarebbe davvero vicino, come confermato dal ds dell’Empoli Pietro Accardi che – intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ – ha parlato del giocatore e di come potrebbe diventare il nuovo idolo della curva, grazie ad una attitudine decisamente battagliera: “Al nuovo tecnico del Milan piacciono quelli che hanno visione di gioco, che sanno palleggiare e possono fare più ruoli. Da questo punto di vista direi che è un nuovo Gattuso. Ho in mente un’azione contro la Fiorentina: Ismael recupera palla, un avversario gli piomba addosso e gli fa un taglio sulla tibia. Lui si rialza e va ancora a recuperare il pallone. Poi gli abbiamo dato sette punti di sutura”.

Accardi ha quindi raccontato come sia giunto ad Empoli (ritornata ad essere una piazza colma di gioiellini): “Abbiamo dei buoni osservatori in giro per l’Europa e quando troviamo il profilo giusto cerchiamo di non farcelo scappare. Per Bennacer abbiamo fatto parecchi viaggi. Siamo felici per lui, felici del suo successo”.