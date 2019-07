Crisi economica in Italia, il dato terribile: ogni giorno chiudono 14 negozi

La crisi economica in Italia non si dà per vinta. Le flebili riprese dei mesi scorsi sono state fuoco di paglia. E secondo la stima ufficiale ogni giorno chiudono 14 negozi. Muovendoci in questa direzione rischiamo di chiudere il 2019 com una flessione del -0,4%

La nota di Confesercenti sulla crisi economica in Italia

Nella nota ufficiale si legge che siamo davanti ad una “emorragia che ha bruciato almeno 3 miliardi di euro di investimenti delle imprese“. Quest’anno chiuderanno 5mila attività nell’insieme.

La corsi è influenzata dalla costrizione per le famiglie italiane di spendere meno del previsto: quest’anno a famiglia si spenderanno nell’anno 2.530 euro in meno del 2011. I nuclei familiari lombardi infatti hanno dovuto dominuire i loro consumi del 3,5%, quelli veneti del 4,4%, 4,8% in Calabria.

Secondo l’ente ” più esasperata è la concorrenza di prezzo, come web e outlet e più la situazione peggiora. L’impatto sul commercio è stato devastante. Ormai quasi un’attività commerciale indipendente su due chiude i battenti entro i tre anni di vita”.

Il riachio: Pil al palo se si alza l’Iva

Patrizia de Luise, Presidente Confesercenti ha dichiarato ”Le difficoltà del commercio, in particolare dei piccoli, sembrano ormai strutturali. C’è bisogno di un intervento urgente per fronteggiarla: chiederemo al governo di aprire un tavolo di crisi’. Se si pensa che, in media, ogni piccolo negozio che chiude crea due disoccupati, è chiaro che ci troviamo di fronte ad una crisi aziendale gravissima, anche se nessuno sembra accorgersene. Persino il commercio su aree pubbliche è in difficoltà, messo a terra da un caos normativo che ha accelerato la marginalizzazione dei mercati e il dilagare dell’abusivismo”.

Tale situazione finirà per contaminare, come riporta Today, anche dimensione sociale e urbana. “La tradizionale rete di vendita aiuta a dare identità ad un luogo e rende maggiormente attrattive le aree urbane. Per le quali il commercio è un settore economicamente significativo, che contribuisce a produrre reddito locale ed occupazione”, sostiene la De Luise.

Bisogna porre in essere un’azione organica, che sia in grado di risollevare le famiglie a poter affrontare diversamente una spesa. In questo modo la rete commerciale sarà in grado di creare le condizioni per competere alla grande con il Web.