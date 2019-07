Insulti sessisti alla Boschi sui social di Salvini. La deputata PD: “Il ministro fomenta l’odio”

“Non mi faccio intimidire dagli attacchi sessisti sui social”.

Maria Elena Boschi ha replicato a Matteo Salvini e ai tanti insulti ricevuti sui social del ministro dell’Interno, che aveva pubblicato un post riportando alcune dichiarazioni dell’ex ministro del governo Renzi e mettendola sostanzialmente alla mercè della platea di internet.

La Boschi aveva chiesto di sfiduciare l’attuale responsabile del Viminale dopo il caso Moscopoli. Salvini non ha perso tempo, e ha subito pubblicato sui suoi social le parole pronunciate dall’ex ministro, ricordandole “il fallimento delle banche, la legge Fornero e migliaia di sbarchi al giorno”. Post che ha visto poi tantissimi commenti carichi di insulti sessisti nei confronti della Boschi.

“Sono preoccupata per il clima d’odio”

“Sono preoccupata. Non per me, ma per il clima di odio che si sta diffondendo. Soprattutto sono preoccupata se una donna non può esprimere la propria opinione senza essere aggredita a livello personale in quanto donna”, le parole della Boschi riportate da Dagospia.

“Trovo grave che il ministro dell’ Interno anziché condannare questi comportamenti vergognosi li fomenti – ha poi aggiunto l’ex ministro – Dovrebbe tutelare la mia sicurezza e quella di ogni donna, non mettere le faccine che ridono ai commenti contro di me”.

Il Partito Democratico ha fortemente criticato il comportamento di Matteo Salvini. Il dem Francesco Verducci ha parlato di metodi “squadristi”.