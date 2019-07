Lorenzo Battistello, concorrente del primo Grande Fratello: “Ho avuto un tumore maligno”

Attraverso il suo profilo Instagram, Lorenzo Battistello rivela di avere avuto e sconfitto un tumore maligno.

Spenti su di sè i riflettori, una volta conclusa l’esperienza del “Grande Fratello”, salvo qualche breve comparsata televisiva, Lorenzo Battistello, concorrente della prima e storica edizione del “Grande Fratello”, si è trasferito in Spagna a Barcellona, dove ha aperto un’attività nel campo della ristorazione. Il gieffino, nonostante non sia più un volto televisivo, continua a mantenere i contatti con i suoi sostenitori, attraverso il suo profilo Instagram ed è proprio sul noto social che ha da poco fatto una rivelazione: ha avuto e sconfitto un cancro maligno.

Lorenzo Battistello racconta la malattia

Condividendo una foto di lui invecchiato, fatta con FaceApp, la app del momento, Lorenzo ha scritto un post, nel quale ha parlato della malattia ed ha invitato i suoi followers a fare prevenzione:

“8 mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, 8 mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, 8 mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’ inizio… Quindi lasciatemi divertire guardandomi da vecchio perché 8 mesi fa non sapevo se mi sarei visto dal vivo oppure no… Questo mio messaggio lo scrivo perché vorrei stimolare le persone a fare prevenzione, a controllarsi perché tutto si può curare se preso in tempo”.

