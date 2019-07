L’oroscopo settimanale di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 22 al 28 luglio 2019

Le previsioni astrali valide dal 22 al 28 luglio 2019.

Come ogni settimana, Paolo Fox Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settimana dal 22 al 28 luglio 2019 ha stilato la sua classifica dei segni più o meno fortunati per il settimanale ‘Di Più’. Ecco, di seguito, le sue previsioni, con la classifica, segno per segno, a partire dai più fortunati fino ai meno fortunati.

La classifica di Paolo Fox

Scorpione: I single sono tesi, ma potranno superare tutto entro la fine di luglio. Occhio ai tradimenti e alle giornate di giovedì e venerdì, potrebbero portare conflitti. Nel lavoro arriverà un cambiamento difficile da accettare, ma si potrà progettare il futuro.

Capricorno: chi ha avuto qualche delusione d’amore sta piano piano recuperando. Grandi cambiamenti arriveranno a fine mese. Crisi anche per le coppie, attenzione alla gelosia. Non è un buon momento per le finanze, tensioni anche sul lavoro.

Acquario: Marte si oppone a chi è in cerca d’amore. Le relazioni che non funzionano verranno interrotte entro agosto. Nel settore professionale tutto procede con lentezza, i guadagni non spiccano e bisognerà aspettare per realizzare qualche desiderio.“

Pesci: Venere regala novità interessanti ai single, mentre le coppie possono superare le crisi e ripartire. Attenzione però ai tradimenti. Lavoro in stallo, bisognerà aspettare novembre per qualche cambiamento importante. Dovete recuperare energia.

Bilancia: Fuggite dalle storie complicate e armatevi di pazienza, in questa settimana vi servirà. Coppie in conflitto, ma nel fine settimana arrivano miglioramenti. Nel lavoro le cose sono più semplici, qualcuno dovrà cambiare mansione anche se non per sua volontà.

Vergine: conflitti con Gemelli e Pesci. E’ un momento in cui desiderate novità, ottime prospettive per chi vuole avere figli o cambiare casa. Il lavoro vi darà da fare. L’energia sarà positiva nei giorni centrali della settimana.

Cancro: Venere un transito aiuta i cuori solitari. Facili innamoramenti, anche se ci saranno delle difficoltà a lasciarsi completamente andare. Novità in vista per quanto riguarda la casa, soprattutto per le coppie. Nel lavoro sono favorite le attività libere, sfoderate il vostro coraggio.

Gemelli: novità interessanti per i single, le coppie a rischio sono invece quelle in crisi ormai da tempo. Cautela nel weekend, soprattutto per quanto riguarda le finanze. Il lavoro va a gonfie vele, ma chi è in attesa di vincere una battaglia legale dovrà aspettare novembre.

Toro: Tra i segni più fortunati della settimana. Via a nuove storie d’amore, mentre tutti i rapporti inutili verranno tagliati. Giovedì qualche discussione in famiglia. Per chi è in coppia ci potrebbe essere qualche incursione indesiderata dall’esterno. Saturno promette novità nel lavoro.“

Sagittario: settimana di nuovi incontri. Sentimenti ballerini per le coppie, ma se ci sarà la volontà di entrambi tutto è recuperabile e questo può essere l’inizio di un nuovo progetto, anche un figlio. Le finanze non vanno per il meglio a causa di qualche difficoltà nel gestirsi“

Leone: grande ottimismo grazie a Venere nel segno. Le stelle aiutano i nuovi incontri e la passione sarà altissima. Cielo fortunato per il lavoro, Giove regala opportunità. Sempre meglio però non andare di fretta, né essere presuntuosi.

Ariete: qualche contrasto con il partner martedì, ma poi tutto si risolve. I single devono iniziare a guardarsi intorno e frequentare ambienti diversi. Molte situazioni cambieranno alla fine di luglio, le coppie tirano un sospiro di sollievo. Sempre martedì potrebbe arrivare qualche bella notizia sul lavoro.

Maria Rita Gagliardi