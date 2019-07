Michael Jackson, parla il suo medico. “Ho provato a dargli dei consigli, ma…”

L’ex medico di Michael Jackson gli disse che il suo comportamento poteva essere visto in maniera negativa dalla società.

Neil Ratner, ha recentemente pubblicato il libro The Rock Doc, descrivendo dettagliatamente la sua vita e il suo lavoro come medico per un gruppo di celebrità. Ratner è stato il medico di MJ negli anni ’90, periodo in cui è diventato amico intimo del Re del Pop.

Nella prima parte dell’intervista esclusiva rilasciata al Daily Star Online, Neil Ratner ha svelato molti dettagli sulla tecnica genitoriale di MJ, mentre la seconda parte lo ha visto spiegare il motivo per cui Michael Jackson non riusciva a staccarsi dalla sua infanzia.

Nella terza parte, invece, Ratner parla dell’interazione di Michael con i bambini e l’avvertimento che gli ha dato su come il suo comportamento poteva essere visto dalla società.

Leaving Neverland, un documentario pubblicato all’inizio di quest’anno, ha messo in evidenza le accuse di Wade Robson e James Safechuck, che hanno rivelato gli abusi sessuali subiti da Michael Jackson da bambini.

“Non ho mai percepito pedofilia in Michael”

“Prima di tutto non conoscevo le persone coinvolte, non le ho mai incontrate, non le ho mai viste e quindi non posso parlare di quello che hanno detto quelle persone perché non ero fisicamente lì – ha affermato il dottore – Quello che posso dire è che nei tanti anni in cui ho lavorato con Michael Jackson, se avessi percepito comportamenti pedofili l’avrei fatto smettere. Ero il suo medico”.

Ratner ha ammesso tuttavia che, nonostante non abbia mai visto alcun abuso, ha avvertito MJ di come la società avrebbe potuto vedere il fatto che era costantemente circondato di bambini.

“Lui mi rispose ‘No, no tu non capisci, va bene’. Aveva il suo punto di vista e io avevo il mio punto di vista. E non potevo cambiare i suoi comportamenti ma come amico dovevo dirgli certe cose”.