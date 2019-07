Milan-Bayern Monaco, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Il nuovo Milan di Marco Giampaolo fa il suo esordio nell’International Champions Cup in terra americana contro i campioni di Germania del Bayern Monaco. L’incontro si disputerà al Children’s Mercy Park di Kansas City (mercoledì alle 3 di notte orario italiano) e sarà visibile in chiaro su Sportitalia.

Archiviato il pareggio per 1-1 contro il Novara (in gol il neo acquisto Theo Hernandez), il Milan farà il suo esordio nel torneo estivo dell’International Champions Cup contro il Bayern Monaco. I rossoneri allenati da Marco Giampaolo scenderanno in campo contro i tedeschi mercoledì 24 luglio, alle 3.00 di notte (orario italiano), al Children’s Mercy Park di Kansas City. Questo match sarà importante per testare la condizione fisica del Milan e per scoprire i nuovi giocatori arrivati in questa sessione di mercato, in attesa di nuovi eventuali acquisti.

Il Milan ha già affrontato due volte i bavaresi in questo torneo estivo riservato alle principali squadre al mondo. Nel 2015 si impose il Bayern Monaco per 3-0, mentre nel 2017 i rossoneri vinsero con un roboante 4-0

Milan-Bayern Monaco sarà visibile in diretta e in chiaro su Sportitalia. Sulla stessa emittente verranno trasmesse le altre due partite dei rossoneri in terra americana valevoli per l’International Champions Cup: la sfida contro il Benfica del 28 luglio e quella contro il Manchester United del 3 agosto.

Dove vedere Milan-Bayern Monaco in diretta TV e in streaming?

Sarà possibile seguire il primo impegno dei rossoneri nell’International Champions Cup contro il Bayern Monaco in diretta e in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). L’emittente ha acquisito i diritti di questo torneo estivo e trasmetterà tutte le principali sfide riguardanti le squadre italiane nelle varie tournée in giro per il mondo. La partita sarà visibile anche in diretta streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com).

Per i possessori di una smart TV dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a “SI Smart”, la nuova offerta di quattro canali gratuiti di Sportitalia, e vedere la partita in HD.