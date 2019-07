Invoca l’aiuto della Madonna, le appare su una porta di casa: è mistero a Napoli

E’ caos sui social per la presunta apparizione della Madonna avvenuta in un appartamento di Napoli. La testimonianza della donna

Da ore a Napoli non si parla d’altro. Uno sconcertante quanto incredibile episodio è avvenuto all’interno di un appertamento di corso Marianella, dove una donna ha giurato di aver assistito all’apparizione della Madonna Immacolata. L’evento soprannaturale ha per protagonista la famiglia Bastelli: l’immagine della Madonna sarebbe comparsa davanti a Maria Bastelli, come da lei stessa raccontato a Il Mattino, mentre era al telefono con la sorella intenta a parlare della cognata, una ragazza, ha spiegato “affetta da tumore in stadio avanzato e per la quale non si può fare altro che affidarsi alla preghiera”.

La testimonianza della residente che ha assistito all’apparizione

“Improvvisamente – ha aggiunto – mi è comparsa davanti questa immagine della Madonna, impressa sulla porta della mia camera da letto. Pensavo di essermi sbagliata e ho fotografato questa immagine per mostrarla anche ad altre persone. Immediatamente si è scatenato un viavai di credenti che vogliono vedere la Madonna e vogliono pregare davanti a lei”. Un mistero in merito al quale non è da escludere un possibile intervento della Chiesa, nelle prossime ore. Secondo quanto emerso l’immagine non rimarrebbe fissa ma varierebbe posizione ora dopo ora. Alcune persone avrebbero anche scattato una foto della presunta immagine della Madonna, comparsa al centro della porta della camera da letto mentre in altri filmati realizzati successivamente l’Immacolata si troverebbe in una posizione più decentrata. Gli scettici hanno già iniziato ad obiettare ma sembra che la luca non possa aver contribuito a dar forma alla misteriosa apparizione; inoltre pur spegnendo le luci dell’appartamento o oscurando le tende, l’immagine non scompare. C’è anche chi ritiene possa trattarsi solo di una macchia di muffa ma la parete risulta completamente asciutta ed in ogni caso anche strofinando la porta non scompare. Un prodigio? Il dubbio rimane.