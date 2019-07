Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi domenica 21 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 21 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi 21 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio di “Un passo dal cielo 4”. In seconda serata, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda un nuovo episodio della serie tv “N.C.I.S”, seguito da “La domenica sportiva estate”.

Su Rai 3 va in onda il film “Cate McCall – Il confine della verità”: dopo aver conosciuto improvvisa fama e successo da giovane, Cate McCall è stata costretta ad abbandonare la sedia di procuratrice per via della sua tossicodipendenza, che le è costata anche l’allontanamento della figlia. Ormai in via di riabilitazione, nel tentativo di riacquistare credibilità e ottenere la custodia della figlia, Cate accetta di tornare a esercitare come avvocato per difendere una donna accusata ingiustamente di omicidio. Durante lo svolgimento delle sue indagini, si ritrova, però, a scontrarsi con i propri demoni personali e un sistema di poliziotti corrotti, scoprendo le falle di un sistema giudiziario che si ferma alle sole apparenze senza ricercare davvero la verità. A seguire, “Ieri e Oggi-Lino Banfi”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone, in replica, una puntata del “Maurizio Costanzo Show”. Subito dopo, il film “Rimini Rimini”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il viaggio di Fanny”: basato sulla vera storia di Fanny Ben-Ami, una ragazzina ebrea che nel 1943, durante l’occupazione tedesca in Francia, viene mandata insieme alle due sorelle in una colonia in montagna. Un viaggio emozionante sull’amicizia e la libertà, raccontato attraverso gli occhi dei bambini. A seguire, una nuova puntata di “Hit Road Man”.

Su Italia 1 va in onda il film “Poliziotto in prova”: Hart, un maestro di seconda elementare, deve cercare di sopravvivere a un giorno di convivenza forzata con il fratello della sua fidanzata, un poliziotto che non lo vede di buon occhio e non approva il fatto che stia per impalmare sua sorella. Per tale motivo, mette sotto torchio il povero Hart, con l’intenzione di farlo scappare. In seconda serata, il film “Nudi e felici”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il meglio di “Italia’s Got Talent”.

Stasera in tv, programmazione completa di domenica 21 luglio 2019

Rai 1

21:20 Un passo dal cielo 4

23:30 Speciale Tg1

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:30 La domenica sportiva

Rai 3

21:20: Cate McCall – Il confine della verità (film)

23:30 Ieri e Oggi-Speciale Lino Banfi

Rete 4

21:20 Maurizio Costanzo Show

23:30 Rimini Rimini (film)

Canale 5

21:20 Il viaggio di Fanny (film)

23:30 Hit Road Man

Italia 1

21:20 Poliziotto in prova (film)

23:30 Nudi e felici (film)

La 7

21:20 Atlantide

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi