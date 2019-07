Alessio Bruno arrestato, le reazioni social della fidanzata e della ex

Le reazioni social della fidanza e della ex fidanzata, in merito all’arresto di Alessio Bruno, per spaccio di cocaina.

Ieri, attraverso questo post, vi abbiamo parlato dell’arresto di Alessio Bruno, ex protagonista di “Temptation Island”, per spaccio di cocaina. Il 31enne romano , fermato in zona Tiburtina a Roma con alcune dosi di stupefacenti, si è giustificato dicendo che, da circa un mese, si è dato allo spaccio perche la sua attuale fidanzata guadagna più di lui. Bruno è stato condannato alla pena di due anni e otto mesi e a pagare una multa di 14 mila euro, dopo essere stato giudicato con rito direttissimo il 19 luglio a Roma.

Le reazioni di Eleonora D’Alessandro e Valeria Bigella

Ma come hanno reagito Eleonora D’Alessandro e Valeria Bigella, rispettivamente fidanzata ed ex fidanzata del ragazzo, all’arresto di Alessio Bruno? Eleonora, “Miss Universo Italia” che attualmente lavora come conduttrice, non ha rilasciato vere e proprie dichiarazioni, ma si è limitata a mettere like su Instagram ad un commento che recita “Stai accanto ad Alessio ora” e mettendo un cuore ad un altro commento molto simile.

Valeria, che con Alessio nel 2017 ha partecipato a “Temptation Island”, ha risposto in maniera piccata ad un follower che le chiedeva se fosse contenta dell’arresto dell’ex: “Per niente. E non c’è niente da ridere in queste situazioni”.

Maria Rita Gagliardi