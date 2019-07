Dramma sulla A4: incidente a catena, un morto e sei feriti

Incidente a catena sull’A4 ( Torino-Milano) ad Alice Castello (Vercelli). Il tratto di strada è rimasto chiuso per tre ore nella fascia oraria che va dalle 16,15 alle 19,15 di oggi, lunedì 22 luglio 2019.

Incidente a catena: il bilancio di morti e feriti

La parte interessata dell’A4 è stata il tratto compreso tra Rondissone e Santhià (Vercelli). L’incidente a catena ha coinvolto più veicoli. Il bilancio del dramma è di una persona è morta e sei invece rimaste ferite.

I soccorsi sono intervenuti in maniera tempestiva ma per l’uomo che ha perso la vita non c’è stato nulla da fare. Ad accorrere sul corpo sono stati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale di Novara.

La dinamica dei fatti

Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’effettiva dinamica e per stabilire l’eventuale responsabile dell’incidente a catena.

Per ora si sa soltanto che i veicoli coinvolti sono tre auto, un furgone, una moto e un tir. A perdere la vita un uomo originario della Bulgaria. Il 46 enne Vladimir Mjhajlov, residente nel suo Paese d’origine, guidava l’ Opel Astra. Come riporta Torino Today, le altre sei persone coinvolte sono state soccorse e ricoverate presso gli ospedali di Vercelli e Chivasso. Nessuna di loro è in gravi condizioni.