Ferrovie, un incendio doloso ferma i treni da Napoli e Milano: ritardi fino 3 ore

Una cabina elettrica dell’alta velocità che si trova tra Rovezzano e Campo Marte è stata volontariamente data alle fiamme. Ritardi per i treni provenienti da Napoli e Milano

Una cabina elettrica dell’alta velocità e l’incendio doloso che l’ha riguardata sono stati la causa dei pesantissimi ritardi che questa mattina hanno coinvolto i treni, da nord a sud della nostra penisola. La cabina elettrica in questione si trova nei pressi di Firenze e questo ha isolato il capoluogo toscano, rendendolo non raggiungibile da Napoli e Milano. Dopo lo stop iniziale i treni sono ripartiti, stamane intorno alle ore 08:00, ma hanno comunque accumulato ritardi pesantissimi che si aggirano anche sulle tre ore. Mazzata del giorno per i viaggiatori, che oltre ai ritardi dovranno aspettarsi limitazioni e cancellazioni di treni.

Treni in tilt a causa di un incendio doloso, si lavora da questa mattina alle 05:00

Intorno alle ore 05:00 di questa mattina è scattato l’allarme sul grave accadimento che ha bloccato i treni, causando gravissimi ritardi un po’ su tutto il territorio nazionale. Siamo alla stazione di Rovezzano, poco fuori Firenze, e qui una cabina elettrica dell’alta velocità è stata incendiata volontariamente da qualcuno. L’incendio ha bloccato la linea e ha reso Firenze non raggiungibile da Milano e Napoli. Tre ore dopo, verso le ore 08:00, i treni hanno ripreso a circolare ma la situazione non si è affatto calmata: l’incendio avrà ripercussioni anche sulla programmazione della circolazione dei prossimi treni della giornata. Oltre a pesanti ritardi, che si aggirano nell’ordine delle 3 ore, sono previste anche cancellazioni. Sul luogo dell’incendio sono arrivati Polfer e Digos. Gli agenti hanno potuto appurare che per bloccare le linee in tutte le direzioni i fili della cabina sono stati incendiati in due punti diversi. Come riporta La Repubblica, forse l’attentato potrebbe essere connesso al processo contro 28 anarchici che dovrebbe terminare oggi a Firenze, ma non si escludono altre piste.

Treni in tilt a causa di un incendio doloso, bloccati i colleghi si Francesco Saverio Borrelli

Disagi pesanti anche per un gruppo di magistrati che avevano deciso di recarsi, partendo da diverse zone d’Italia, alla camera ardente di Saverio Francesco Borrelli. I funerali di Borrelli, capo del pool di Mani Pulite, saranno celebrati oggi a Milano, alle ore 14:45, nella Chiesa di Santa Croce. Attualmente, al Tribunale di Via Freguglia, è in corso la camera ardente (aperta dalle ore 09:30 fino alle ore 12:00).

Maria Mento