Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 luglio 2019: lo Scorpione deve recuperare dopo un colpo basso, il Sagittario è pronto alla ripresa

Lunedì 22 luglio 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con "Latte e Stelle", la rubrica dell'oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete è pronto ad affrontare le sfide che stanno per arrivare. Sempre più importanti, sempre più imponenti, sfide però da vivere al momento. Qui mi devo ricollegare a una idea che ho di quest’anno e che molti hanno verificato, lo avevo già scritto nel mio libro, e cioè che questo è un anno di occasioni part-time, quindi pochi Ariete possono dire se arriveranno in autunno a fare una cosa, molti invece potranno dire “Sì da settembre-ottobre parto con un nuovo progetto ma chissà come andrà”. Ora questo stato di disagio, magari incertezza, che potrebbe buttare nel panico segni come il Toro, il Capricorno; magari non fa piacere però può essere affrontato dall’Ariete con più divertimento perché l’Ariete è uno che si mette in gioco. Anzi, a te le cose quando sono sempre uguali, quando sono sempre ripetitive, non piacciono. Lo sai bene perché in amore spesso hai cambiato proprio quando ti sei annoiato;

Toro. Buona giornata. Si parla di una situazione astrologica confusa solo perché tu hai tanti progetti per l’autunno e forse sei un po’ in ansia. I Toro vanno facilmente in ansia da prestazione o magari hanno paura di perdere qualche riserva di denaro, e forse non è neanche sbagliato pensare di risparmiare qualcosa in più. Chi ha qualche anno in più attualmente si chiede se sia rischioso cambiare vita. I giovani sono sempre più intraprendenti e si lanciano volentieri in nuovi progetti;

Gemelli. Gemelli interdetti, Gemelli un po’ affaticati, a volte anche arrabbiati, in bilico. C’è chi non vuole firmare un accordo perché non è contento della paga, vuole un aumento, altri invece vorrebbero firmarlo ma non possono. Insomma, di base c’è un impedimento, un ostacolo da saltare. Sarà saltato entro l’autunno, lo sappiamo che questi sono gli ultimi flash di una tensione che potrebbe aver provocato– nella peggiore delle ipotesi- un allontanamento, una chiusura, anche di tipo lavorativo, nella migliore qualche dubbio in più. In amore le cose funzionano a metà perché devi stare attento alle gelosie. I Gemelli vogliono essere liberi di amare, un po’ come il Sagittario: più li cerchi e più si allontanano, meno li cerchi e più si avvicinano;

Cancro. Il Cancro sta lottando per mantenere un certo standard qualitativo in amore e sul lavoro, però devo dire che sei coraggioso perché soprattutto per quanto riguarda il lavoro i nuovi impegni costano fatica ed è probabile che tu debba lottare contro la reticenza di qualcuno, contro magari una prevenzione che si adotta nei tuoi confronti soprattutto se da poco hai iniziato un nuovo lavoro. Nella migliore delle ipotesi, come dico spesso, se hai la possibilità di tagliare una collaborazione che non funziona o lo hai già fatto o lo stai per fare. Anche tu, come l’Ariete, devi contare però su situazioni part-time, quindi è difficile che una persona del Cancro appia adesso cosa andrà a fare in autunno o magari lo sa però vorrebbe qualcosa in più. In amore ci sono riferimenti più stabili rispetto agli inizi dell’anno: forse anche troppi, per qualcuno.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il segno del Leone inizia una settimana preludio di un grande agosto, un agosto in cui non dico che si risolvono tutti i problemi della vita ma ci sarà una grande volontà di azione. E allora adesso dovresti riscoprire l’amore, la voglia di fare. Anzi, i più volenterosi (i Leone, di solito sono volenterosi) dovrebbero sentire un’energia che prima non c’era. Quindi bando alla pigrizia. Quand’è che un Leone diventa pigro? Quando fa la solita vita. Non bisogna però esagerare nei rapporti nati da poco perché, lo dico anche ai cuori solitari, una persona potrebbe diventare un riferimento all’improvviso e non esserlo più nel tempo, quindi bando alle facili emozioni. Bisogna dare spazio ai sentimenti veri;

Vergine. La Vergine in queste prime giornate delle settimana deve farsi due conti, anche perché di soldi ne sono stati spesi tanti per un evento o stanno per essere spesi, quindi ricordiamo che ci sarà un grande cielo per una grande azione che sarà ancora più determinata e forte dopo Ferragosto. Progetti di coppia, di amore, di lavoro: tutto può andare chiaro in questo periodo. Nell’ambito delle emozioni del futuro ci sono buone risorse da sfruttare. Anche sostituendo una persona per un po’ di tempo potresti avere un’opportunità. Poi è chiaro che avrà più occasioni di agire chi ha già seminato bene nel passato;

Bilancia. La Bilancia deve risolvere un problema interiore perché credo che tu ce l’abbia con qualcuno, che ti senta vittima di un’ingiustizia che si potrebbe essere verificata proprio nell’ambito del lavoro. Ma conviene stare male? La vita è una. In fondo, poi, se il dado è tratto, se non si può far nulla per rimediare a una chiusura, a un cambiamento, è meglio andare avanti. Certo qualche spina nel fianco rimane ai Bilancia che sono ancora in attività e devono salvare un’azienda in crisi, oppure si rendono conto di aver assunto in incarico che più di un grande impegno e un grande onore è diventato un grande fastidio. In amore, naturalmente, tutto questo crea qualche disagio, quindi a volte sei positivo, attivo, e in altri momenti invece ti senti estremamente collerico;

Scorpione. Per lo Scorpione pausa di riflessione fino al 10 agosto. Io direi, in questo periodo, di dedicarsi al relax, al divertimento, riguadagnare un po’ di fiducia. È come se dovessi digerire un rospo, o comunque superare un colpo basso che qualcuno ti ha inferto. Semplicemente potrebbe essere un periodo di scarsa volontà. In realtà, in questi giorni non ti va di lottare, quindi se anche una persona ti ha creato problemi in amore potresti dire “Vai a quel paese, voglio star tranquillo”.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve prepararsi a una costante ripresa che sarà ancora più forte ad agosto e qui voglio anche rassicurare tutti i Sagittario che magari di recente hanno avuto una chiusura di lavoro oppure si sono sentiti messi da parte perché alla fine si cade in piedi. Se qualcosa si interrompe nasce qualcos’altro. Spesso si dice “Si chiude una porta, si apre un portone”. A fronte di una delusione ci sono altre situazioni da premiare, e tra l’altro il fatto di avere più tempo a disposizione può essere utile proprio per gestire al meglio l’amore. Tra l’altro il fascino non manca;

Capricorno. Il Capricorno inizia una settimana nervosa. Nervosa perché è in attesa di novità. Chi è artigiano potrebbe essere in ritardo con alcune consegne. Giovedì va meglio però in questi giorni c’è un’agitazione che coinvolge anche l’amore. Se vedi che i sentimenti sono vicini alla provocazione, aspetta agosto prima di alzare il tiro;

Acquario. L’Acquario è un po’ affaticato. Un po’ come lo Scorpione deve fare tutto con calma almeno fino al 10 di agosto. Forse c’è chi vuole bloccare la tua ascesa. In questo periodo qualche disillusione può arrivare anche nell’ambito del lavoro. Periodo di riflessione che riguarda la tua vita, in genere, e soprattutto il tuo stile di vita. In amore perplessità;

Pesci. Attenzione alle spese fino a mercoledì. Grandi progetti per l’autunno. Soluzioni di tipo legale per chi ha una causa tra ottobre e dicembre, ma un accordo potrebbe essere anche da sottolineare, da in qualche modo essere sostenere. Hanno bisogno di permessi coloro che vogliono costruire qualcosa di importante, quindi sei in attesa di un evento però- rispetto allo stato di disagio che c’è stato l’anno scorso- si va avanti. Chi ha un’impresa in proprio, dovrebbe avere già grandi progetti appunto per i prossimi mesi. Attenzione in amore perché soprattutto con alcuni segni (Vergine e Gemelli) può esserci la sensazione di non essere amati abbastanza oppure ci sono state troppe distanze che vanno colmate e bisogna stare un pochino più vicini.

Maria Mento