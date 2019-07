Pharrell: “Il vostro amore è importante”. Meghan Markle ringrazia e attacca la Royal Family

In un breve discorso con Pharrell Williams alla prima de ‘Il Re Leone’, Meghan Markle lancia una frecciata alla famiglia reale.

I media britannici sostengono già da tempo che i rapporti tra Meghan Markle ed il resto della famiglia reale non sono idilliaci. A dimostrazione di questa tesi ci sarebbe la decisione dei duchi del Sussex di trasferirsi in campagna e lasciare le camere di Buckingham Palace, trasferimento che ufficialmente sarebbe stato affrontato solamente per far crescere in serenità il piccolo Archie.

Altri, però, sono i segnali di rottura mostrati in questi mesi, come la decisione di celebrare il battesimo del piccolo Archie a porte chiuse e in un giorno in cui la Regina era impossibilitata a partecipare o la decisione di rifiutare la tradizionale foto con bimbo in braccio all’uscita dell’ospedale. Ma ancora più significativa potrebbe essere la frase che Meghan ha pronunciato nel corso della prima de ‘Il Re Leone‘.

Meghan Markle a Pharrell: “Non ci rendono la vita facile”

Prima dell’inizio dello spettacolo i duchi del Sussex hanno salutato alcune delle celebrità presenti alla prima del film Disney. Tra queste c’era anche il cantautore Pharrell Williams che ci ha tenuto a fare sapere loro l’apprezzamento per il coraggio e l’amore dimostrato in questi mesi. Il cantante, autore di molte della musiche che ci sono nel film, ha esordito dicendo a Meghan e Harry: “Sono così contento per la vostra unione. L’amore è fantastico, meraviglioso. Non datelo mai per scontato. Ciò che significa in un simile clima, volevo dirvelo, è molto importante per molti di noi!”.

Un complimento a cui la duchessa risponde: “Ti ringrazio, è molto carino da parte tua”, e Pharrell continua con il suo elogio dicendo: “Intendevo questo, tifiamo tutti per voi”, frase a cui Meghan risponde lanciando una frecciata alla famiglia reale: “Grazie, non ce lo rendono facile”. Dopo un breve sorriso da parte di tutti i partecipanti alla discussione (suscitato da una frase di Harry all’orecchio di Pharrell) il cantante conclude dicendo: “Allora ne comprendi l’importanza, è bellissimo”.