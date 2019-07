Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez sono in crisi? Parla l’ex corteggiatrice – VIDEO

Cosa sta succedendo tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino? I due stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne?

Nelle ultime ore non si fa che parlare della presunta crisi tra Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, coppia nata pochi mesi fa al Trono Classico di Uomini e Donne.

A scatenare le voci una frase postata dall’ex corteggiatrice su Instagram: “A volte preferisco restare in silenzio”. Le sue parole insieme al fatto che i due non si stanno mostrando insieme sui social ha fatto pensare ai loro fan che potrebbero essere in crisi.

Dopo le continue domande dei fan, la Pattarino ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “Riguardo a quella frase e a quel post che ho pubblicato, praticamente ho scatenato il caos”

E ancora: “Allora quella frase potrebbe dire tutto e niente. Però è vero anche che se preferisco stare in silenzio è perché non mi va di dire niente”.

L’ex corteggiatrice ha concluso dicendo: “Se poi dovesse essere come pensate voi lo vedrete col tempo, se non dovesse essere così idem.”

Non è quindi chiaro se Ivan e Sonia siano in crisi oppure no, l’ex corteggiatrice non è stata molto chiara in merito al suo rapporto con Gonzalez. Cosa sta succedendo tra loro? Lo scopriremo!

Sara Fonte