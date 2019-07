Stasera in TV | Cosa c’è in tv oggi 22 luglio 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, 22 luglio 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi 22 luglio 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Amiche da morire”: Gilda si è da tempo trasferita in una piccola isoletta del sud e si guadagna da vivere facendo la prostituta in un contesto sospeso tra tradizioni retrograde e modernità. Durante un’estate, il suo destino si incrocia con quello di Olivia e Crocetta, due donne originarie del luogo, mogliettina felice la prima e bruttina porta sfortuna la seconda. Le tre sono costrette da circostanze fortuite a far fronte comune per mettersi in salvo ma il loro comportamento attira i sospetti di Nino Malachia, brusco commissario di polizia convinto che stiano nascondendo qualcosa. In seconda serata, il film “The Reach-Caccia all’uomo”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “Hawaii Five-O” e “The Blacklist”.

Su Rai 3 va in onda il film “La meccanica delle ombre”: Duval, contabile disoccupato, ex alcolista, solitario e meticoloso, da tempo ha qualche difficoltà a trovare un nuovo impiego. Così, quando un’enigmatica organizzazione gli chiede di trascrivere i nastri di misteriose intercettazioni telefoniche rispettando una rigida serie di regole, l’uomo accetta l’offerta di lavoro senza porre troppe domande, non immaginando minimamente che questa decisione porterà al totale stravolgimento della sua esistenza. Duval rimane infatti inconsapevolmente invischiato in un pericoloso intrigo di potere, che vede coinvolti i servizi segreti e le più alte sfere del governo francese. In seconda serata, “Report Cult”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone la serie tv “Gone”, seguita dal film “Regole d’onore”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Temptation Island”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”: studente con la passione per le auto finisce nei guai a causa di una corsa, disperata la madre lo manda in Giappone dal padre. Una volta li si scontrerà con uno della mafia locale campione di corse clandestine. In seconda serata, il film “Hates – House at the end of the street”,

Su La 7 va in onda il film “L’impero del sole”: l’undicenne Jim vive negli agi della colonia inglese di Shanghai. Il suo passatempo preferito è la costruzione di aerei giocattolo. Quando, nel 1941, i giapponesi invadono la città, nella confusione della fuga, Jim viene separato dai suoi genitori. Aggirandosi per le strade di Shanghai, il ragazzo finisce per essere arrestato dagli invasori e chiuso in un campo di concentramento con stranieri di ogni nazionalità. Qui Jim vive gli anni difficili del passaggio dalla infanzia alla adolescenza: suoi modelli sono lo scaltro Basie, ma anche il coraggioso dottor Rawlins. Con fantasia e furbizia, tra sofferenze e gioco, riesce a superare le prove di questa esperienza; riesce perfino a stabilire una amicizia, più o meno a distanza, con un ragazzino giapponese. A seguire, il film “Camera con vista”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Agente 007-Si vive solo due volte”: l’organizzazione criminale Spectra cattura in orbita navicelle spaziali di Stati Uniti e Urss. I due paesi si accusano reciprocamente del brutto scherzo. Scopo dell’azione è provocare una Terza Guerra Mondiale. James Bond deve penetrare nel vulcano spento dell’isola giapponese dove e’ nascosta la base operativa dei banditi.

Stasera in TV, programmazione completa di lunedì 22 luglio 2019

Rai 1

21:20 Amiche da morire (film)

23:30 The Reach-caccia all’uomo (film)

Rai 2

21:20 Hawaii Five-O

23:30 The Blacklist

Rai 3

21:20 La meccanica delle ombre (film)

23:30 Report Cult

Rete 4

21:20 Gone

23:30 Regole d’onore (film)

Canale 5

21:20 Temptation Island

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 The Fast and the Furious: Tokyo Drift (film)

23:30 Hates – House at the end of the street (film)

La 7

21:20 L’impero del sole (film)

23:30 Camera con vista (film)

Maria Rita Gagliardi