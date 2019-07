Afef Jnifen si sposa per la quarta volta: l’ex marito si consola con una giovane modella russa – VIDEO

Afef Jnifen entro l’anno sposerà il compagno Alessandro, l’ex marito intanto si consola con una giovane modella in Sardegna

Al centro del gossip nelle ultime ore Afef Jnifen, la nota showgirl a breve convolerà a nozze per la quarta volta.

Il compagno della Jnifen, Alessandro Dal Bono, le ha fatto la proposta di nozze pochi giorni fa a Positano, con un bellissimo anello di brillanti. A svelarlo ci ha pensato il settimanale Chi.

I due si stanno godendo qualche giorno di relax a Positano, la showgirl sul suo profilo Instagram sta pubblicando alcuni scatti della loro fuga d’amore.

Intanto in questi giorni l’ex marito di Jnifen, Tronchetti Provera, è stato paparazzo da Chi in compagnia di una giovane modella russa in Sardegna in atteggiamenti alquanto intimi.

Sara Fonte