Alessio Bruno arrestato, parla la fidanzata: “Io gli starò accanto” – VIDEO

Eleonora D’Alessandro ha parlato dell’arresto di Alessio Bruno, lei nonostante tutto rimarrà al suo fianco

Da giorni non si fa che parlare dell’arresto di Alessio Bruno, divenuto noto per aver partecipato ad una delle passate edizioni di Temptation Island.

Poche ore fa la fidanzata di Alessio ha deciso di dire la sua in merito alla vicenda. Tra le tante cose Eleonora D’Alessandro sul suo profilo Instagram ha scritto: “Non sono qui né a difenderlo né a prendere le sue parti. Alessio ha sbagliato, sa bene ciò che ha fatto e DEVE pagare per questo. Per il resto? L’amore non svanisce da un giorno all’altro: Io lo amo follemente… Perché amo la persona che è, a prescindere da ciò che mi ha tenuto nascosto e dall’errore che ha commesso in queste ultime settimane.”

E ancora: “Guardo negli occhi un uomo deluso da sé stesso ma con la voglia di cambiare. Mai avrei pensato di ritrovarmi in una situazione del genere, ma io guardo Ale e lo valuto per quanta voglia ha di rimediare.”

Eleonora D’Alessandro ha concluso dicendo: “Rischiare di perdere tutto, me compresa, gli sta finalmente aprendo gli occhi, ma io gli starò accanto qualsiasi cosa succeda, nonostante tutto, perché sono 10 mesi che lui mi illumina ulteriormente la vita, e ora, anche se nel buio più totale, sarò io a illuminare la sua”.

Sara Fonte

