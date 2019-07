Arrestato Antonio Potenza, sindaco leghista di Apricena in provincia di Foggia, per abuso d’ufficio, peculato e concussione

Arrestato per abuso d’ufficio, concussione e peculato il sindaco della Lega di Apricena, Antonio Potenza. Oltre al primo cittadino, sono finiti in manette anche l’assessore Ivan Augelli e l’imprenditore locale Matteo Bianchi.

Sono scattate le manette per Antonio Potenza, il sindaco della Lega di Apricena (provincia di Foggia), che alle ultime elezioni si era largamente imposto ottenendo oltre il 70% delle preferenze. Il primo cittadino, ora ai domiciliari, è accusato di favoreggiamento sugli appalti verso alcuni suoi amici imprenditori locali; fra i reati commessi spiccano l’abuso d’ufficio, il peculato e la concussione. Oltre al sindaco, sono stati arrestati anche l’Assessore al verde pubblico e ai servizi cimiteriali Ivan Augelli e l’imprenditore locale Matteo Bianchi.

Antonio Potenza, nel febbraio 2018, avrebbe obbligato un componente del proprio staff a rinunciare al suo posizionamento nella graduatoria finale di un concorso pubblico, per favorire un altro candidato.

Oltre al sindaco, sono finiti in manette anche l’assessore Ivan Augelli e l’imprenditore Matteo Bianchi. I tre uomini sono ora agli arresti domiciliari. L’inchiesta è stata portata a termine dai finanzieri del comando provinciale di Foggia. Il blitz è scattato questa mattina alle prime luci dell’alba. Sarebbero 25 in tutto gli indagati.

Ci sono molti altri episodi venuti fuori nell’inchiesta. Antonio Potenza avrebbe utilizzato in moltissime occasioni l’auto in dotazione al comune di Apricena per svolgere impegni privati. Inoltre, avrebbe anche favorito nel 2017 un imprenditore suo amico per l’installazione di alcune telecamere di videosorveglianza nella sede comunale.