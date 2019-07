Calciomercato Lazio, ESCLUSIVA Marica Longini (ag. Fifa): “Mercato dipendente dalle uscite, Yazici aspetta Lotito”

Analisi sul mercato biancoceleste da parte dell’agente Fifa Marica Longini

In casa Lazio tiene banco in questo periodo soprattutto la situazione legata al futuro di Milinkovic-Savic, stella del gruppo biancoceleste che quest’anno è molto tentato da una nuova avventura con una maglia diversa.

Per parlare del calciomercato della Lazio abbiamo interpellato Marica Longini, agente Fifa che in ESCLUSIVA ci ha dato una sua analisi sulle vicende del club capitolino.

Ecco quanto ci ha dichiarato ai nostri microfoni:

Marica Longini sul calciomercato della Lazio

“Tutto il mercato della Lazio ruota intorno alle uscite, in particolare riguardo a Milinkovic-Savic. Quest’ultimo piace tantissimo al Psg e al Manchester United, che però prima di buttarsi sul giocatore devono pensare alle cessioni pesanti di Neymar e Paul Pogba. Piace anche al Tottenham nel caso in cui venisse ceduto un big come Eriksen. Anche le italiane sono sulle tracce del giocatore, ma la mia impressione è che in caso di cessione Milinkovic-Savic andrà all’estero. Le richieste di Lotito sono chiare: il suo cartellino vale non meno di 100 milioni di euro. Tre sono i sostituti per il serbo: il primo è Yazici, trequartista turco del ’97 che secondo recenti indiscrezioni verrà acquistato a prescindere dalla cessione di Milinkovic. Viene valutato tra i 15 e i 17 milioni di euro e sarebbe già trovato un accordo tra il Lille e il Trabzonspor (la squadra che ne detiene il cartellino) sulla base di 17 milioni più una percentuale sulla futura rivendita del turco. Il Lille sarebbe pronto a mettere sul piatto anche 20 milioni, visto che molti addetti ai lavori non hanno dubbi sulle grande potenzialità di Yazici. Lui però attende la Lazio visto che vorrebbe giocare in Serie A e non nel campionato francese, quindi attendiamo ulteriori sviluppi. Un altro calciatore in orbita biancoceleste (ma solo in caso di cessione di Milinkovic) è Nadiem Amiri, attaccante afgano con passaporto tedesco, si è messo in mostra nell’Hoffenheim e ha già indossato la maglia dell’Under 21 tedesca. Ha un contratto in scadenza nel 2020 e la sua valutazione è intorno ai 17-18 milioni. Piace anche al Leicester, al Bayer Leverkusen e all’Eintrach Francoforte. Ci sono però anche altri giocatori in uscita dalla Lazio, come Durmisi (il Besiktas è interessato con la formula del prestito con diritto di riscatto), Patric e Wallace (che dovrebbe andare al Wolverhampton, in vantaggio rispetto al Flamengo). Da non dimenticare anche la situazione di Badelj, su cui è molto forte l’interesse del Bordeaux. Speriamo che non sia niente di grave l’infortunio di Lucas Leiva. Non è certa la permanenza di Caicedo, su di lui il Boca Juniors non molla ma il rinnovo non è così remoto. Un altro giocatore che invece è già ad Auronzo di Cadore è Jonathan Rodriguez Menendez, un calciatore molto interessante e alternativa al capitano Lulic che ha fatto di tutto nell’ultimo campionato ma non è eterno. Durmisi e Lukaku non sono riusciti ad essere validi sostituti. Quest’ala classe ’91 del Malaga ha avuto costi anche abbastanza contenuti (4,5 milioni). E’ un eccelso uomo assist e per lui è già pronto un contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro”.

Simone Ciloni